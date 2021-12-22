Чай в обмен на нефть: Шри-Ланка предложила Ирану необычный бартер в размере $251 млн

Власти Шри-Ланки хотят в течение нескольких лет оплатить Ирану поставленную нефть чаем, сообщает Reuters.

Долг Шри-Ланки за иранскую нефть составляет около 251 миллиона долларов. Но на фоне пандемии коронавируса Шри-Ланка переживает серьезный экономический кризис, который усугубляется значительным снижением доходов от туристической отрасли. Расчет чаем позволил бы Шри-Ланке сэкономить валюту.

Такой бартер упрощает и процедуру расчета. Международные санкции, которые введены против Ирана, затрудняют перевод суммы задолженности через банки этой страны. А чай ООН относит к категории продуктов первой необходимость, поэтому его экспорт в Иран должен пройти беспрепятственно — без нарушения международных законов.

Шри-Ланка предлагает погасить долг ежемесячными партиями чая.

«Мы рассчитываем посылать чай на 5 миллионов долларов каждый месяц в счет погашения Ирану покупок нефти, накопившиеся за последние четыре года», — заявил министр плантаций Шри-Ланки Рамеш Патхирана.

В этой стране производят около 340 млн кг чая в год. Основная его часть идет на экспорт. Проблемы с оплатой нефти возникают также в связи с резким подорожанием этого энергоносителя. Для снижения цен на него президент США Джозеф Байден даже вывел из стратегического запаса страны 50 млн баррелей нефти. Это часть усилий крупнейших потребителей остановить стремительный рост цен на топливо в 2021 году.

Тем временем в еврозоне инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть. При этом Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2"