Инфляция в еврозоне достигла рекорда из-за скачка цен на газ и нефть

Инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Евростат.

Рост потребительских цен в странах-членах Евросоюза ускорился до 4,9% в ноябре. Это стало максимальным уровнем за последние 25 лет. В октябре инфляция составила 4,1%. Эксперты прогнозировали, что в этом месяце показатель не превысит 4,5%, но, как видим, их прогнозы не осуществились.

В ноябре этого года в сравнении с этим же месяцем 2020 года цены на энергоносители выросли на 27%. Цены на нефть резко выросли, но инфляция в сфере услуг и не энергетических промышленных товаров, тормозившая рост цен в прошлые годы, была выше 2%.

Ноябрьская инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка в размере 2%. При этом эксперты считают, что рост цен вряд ли вызовет какую-либо реакцию политиков, даже если данные будут вызывать дискомфорт.

Инфляция без учета цен на продукты питания, топливо и более узких показателей выросла до 2,6%, что значительно превысило ожидания в 2,3%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 2,2% против 1,9% в октябре.

Некоторые европейские политики считают, что высокая инфляция, пусть даже временная, может спровоцировать рост заработной платы. В свою очередь президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист Филип Лейн отрицают этот аргумент, заявив, что рост заработной платы остается болезненным и нет никаких признаков того, что работодатели резко поднимут зарплаты своим сотрудникам.

ЕЦБ давно утверждал, что всплеск инфляции носит временный характер, вызван рядом разовых факторов и со временем утихнет, поэтому воздействие на эту ситуацию будет контрпродуктивным, поскольку оно помешает экономическому росту, когда инфляция снизится сама по себе.

Европа действительно столкнулась с энергокризисом из-за скачка цен на газ. В середине ноября стоимость газа на европейских рынках снова превысила отметку $1000 за тысячу кубометров.

А в октябре цена на газ обновила исторический рекорд — $1958 долларов за тысячу кубометров.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь Германия 16 ноября приостановила сертификацию "Северного потока-2", а США ввели новые санкции против "Северного потока-2".

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