Сырье и технологии: что позволит Украине привлекать инвесторов в 2022 году

Украинский инвестиционный рынок очень разнообразен. В нашем спецпроекте SMART INVESTMENTS мы постарались максимально подробно ответить на самые популярные вопросы по теме инвестиций.

При помощи экспертов мы разобрались, что нужно знать начинающему инвестору и как правильно собрать свой инвестиционный портфель; почему инвестиции в недвижимость понятнее украинцам, чем вложение в облигации; из-за чего криптовалюта и стартапы рисковые, но такие доходные и почему инвестиции в образование — будущее современных компаний.

В финальном материале спецпроекта об инвестициях, реализованном в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, мы ответим на глобальный вопрос: что происходит на инвестиционном рынке в целом и чего стоит ожидать от него в будущем? Является ли наша страна интересной для инвесторов? Какие преграды остаются на их пути? С каким настроением инвесторы входят в новый год? На эти и другие вопросы нам помогли ответить инвесторы и руководители бизнесов.

Так да или нет?

В начале ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook о том, что за три квартала 2021 года наша страна привлекла $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По его словам, это рекордная цифра за последние годы, так как три года назад за аналогичный период она составляла $4,5 млрд и $3,7 млрд в 2017 году. Большая часть привлеченных денег — реинвестиции.

Буквально через несколько дней после заявления премьера глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что такие поступления "не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке", и добавил, что "без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине в размере $5,2 млрд, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили только $744 млн. Также Данилишин заявил, что за три квартала 2021 года в качестве выплат доходов от ПИИ инвесторы вывели из Украины почти $11 млрд.

"В целом Украина постепенно поднимается в различных международных рейтингах, отражающих инвестиционную привлекательность страны. Например, согласно Doing Business, Украина поднялась с 81 места в 2016 году на 64 место в настоящее время. Также страна начала вести политику развития и поддержки инвестиционной привлекательности. В Украине достаточно большое население и, как следствие, емкий и перспективный локальный рынок, наличие человеческих ресурсов, выгодное географическое расположение и открытый доступ к соседним экономикам", — считает Кирилл Чебунин, директор по стратегии и инвестициям Smart Holding.

Чем порадовал 2021 год?

Но все-таки 2021 год выглядит весьма успешным как на фоне 2020-го, когда чистый отток прямых инвестиций из страны составил $868 млн, так и на фоне 2019 года, когда приток ПИИ был на уровне $2,5 млрд.

Рост инвестиций можно объяснить восстановлением экономики после значительного падения в 2020 году, благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках и частичным возвратом инвесторов к ранее замороженным проектам. Хотя у инвесторов есть и другое мнение на этот счет.

Например, Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента ИК Eavex Capital, отметил, что для оценки притока иностранных инвестиций в Украину в его компании ориентируются на данные НБУ, а согласно им чистый приток иностранных инвестиций за период январь-октябрь 2021 года составил лишь $1 млрд.

"Очевидно, что по отношению к объему экономики Украины такая цифра инвестиций является неприемлемо низкой. Условно можно считать, что приток иностранных инвестиций должен составлять сумму, равную не менее 3% от ВВП в год, что в абсолютных цифрах составляет примерно $4,8 млрд. Для понимания, за весь 2020 год прямые иностранные инвестиции в Украину были $117 млн, что в относительном выражении было лишь 0,1% от ВВП", — подчеркнул Чурин.

Очевидно, что инвесторы не торопятся с деньгами в Украину потому, что с 2014 года страна пребывает в условиях повышенных геополитических рисков ввиду военной ситуации на востоке Украины. Для многих зарубежных инвесторов одного этого фактора достаточно, чтобы не вести здесь бизнес. Сильно мешают притоку инвестиций и слабая судебная система, вялая антикоррупционная политика, а также теневая экономика. Сюда же в 2020 году добавились ограничительные меры из-за Covid-19. Не способствуют улучшению постоянные изменения фискальной политики и частые ротации в правительстве, что также тормозит реформы.

"Что касается рисков, то, наверно, можно выделить три группы: макроэкономические; политические риски и риски несовершенства юридическо-правовой системы. Все они присущи развивающимся странам, и Украина здесь не исключение, — говорит Кирилл Чебунин. — Например, мы видим, что за последние 15 лет в Украине дважды происходила значительная девальвация национальной валюты (в 2008 и 2014-2015 годах), и любой иностранный инвестор, который инвестирует доллары в гривневый бизнес, а это, по сути, любой бизнес, связанный с внутренним потреблением, заранее будет закладывать высокую норму доходности, которая сможет компенсировать потери инвестиционного дохода от девальвации, а это значительно ограничивает инвестиционный аппетит".

Отдельно эксперты из ИК Eavex Capital указывают и на то, что, несмотря на значительный прогресс Украины в сфере регуляторной деятельности, страна до сих пор имеет ярлык "бюрократической вседозволенности". Бизнес на всех уровнях продолжает сталкиваться со сложностями при взаимодействии с чиновниками. Но есть надежда, что современные IT-технологии должны помочь оптимизировать большинство процессов, которые происходят между бизнесом и государством.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, во второй половине 2021 года индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился с 2,84 до 2,73. Об этом говорит и опрос топ-менеджеров компаний, входящих в ассоциацию, большинство из которых (58%) считает, что инвестиционный климат в стране остается "скорее, неблагоприятным", и лишь 13% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода (до этого оптимистов была четверть из опрошенных).

Чего ждут инвесторы?

По итогам 2021 года Кабмин ожидает $6,5 млрд прямых иностранных инвестиций. В середине декабря на форуме UkraineInvest MAKE in UA премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял: "В этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет".

Со своей стороны Михаил Пацан, управляющий активами Wotan, говорит, что Украина — очень недооцененная страна с талантливыми специалистами в ИТ-отрасли, агробизнесе и промышленности. Поэтому, по его мнению, рост инвестиций все же продолжится в ближайшем будущем.

В свою очередь Андрей Семенов, управляющий партнер и CBDO инвесткомпании Q Partners, добавляет, что украинские инвесторы даже в кризисное время продолжают активно инвестировать в локальные проекты, и это хороший сигнал для зарубежного рынка.

"Поскольку наша бизнес-модель основана на партнерствах и показывает высокие результаты, мы ожидаем сотрудничество и с иностранными инвесторами. Такие партнерства усиливают экспертизу в понимании украинского рынка, обеспечивают помощь с GR и помогают минимизировать страновые риски", — отметил эксперт.

Перспективные для инвестирования сферы

По словам Дмитрия Чурина, одним из направлений для Eavex Asset Management является управление негосударственным пенсионным фондом "Европа". Для данного фонда обязательным является следование стратегии широкой диверсификации активов и жестких лимитов по доле тех или иных активов в структуре инвестиций.

Для пенсионного фонда приоритетом является долгосрочное инвестирование в надежные активы. Таким образом, мы видим необходимость держать значительную часть средств фонда в высоконадежных и высоколиквидных государственных облигациях (ОВГЗ).

В целом Украина постепенно поднимается в различных международных рейтингах, отражающих инвестиционную привлекательность страны. Например, согласно Doing Business, Украина поднялась с 81 места в 2016 году на 64 место в настоящее время. Также страна начала вести политику развития и поддержки инвестиционной привлекательности. Кирилл Чебунин Директор по стратегии и инвестициям Smart Holding

"Также, на наш взгляд, такие крупные публичные украинские агрокомпании, как "Кернел", "МХП", "Астарта", имеют хорошие перспективы дальнейшего развития бизнеса, поэтому покупка их акций на бирже выглядит как вполне оправданная инвестиция для долгосрочного горизонта планирования", — отметил Чурин.

По словам Андрея Семенова, пандемия побудила их искать новые направления. Например, бум в е-commerce создал дополнительный спрос на качественные логистические проекты, что подтолкнуло их принять решение об инвестировании в логистический производственный хаб. До этого основной фокус Q Partners был направлен на девелопмент жилой и коммерческой недвижимости, энергетику, производство, медицину, инфраструктуру (международный аэропорт "Киев"), агросектор, IT (швейцарско-канадский стартап).

"Мы продолжаем активно рассматривать новые перспективные проекты. Кроме инвестирования в существующие бизнесы в этом году вошли в четыре проекта на стадии Greenfield. На их развитии мы будем фокусироваться в течение ближайших 7-10 лет", — поделился Семенов.

К перспективным для инвестирования секторов Михаил Пацан добавляет финтех (новые финансовые технологии и встроенные финансы), космическую отрасль, блокчейн-технологии и сектор AR/VR технологий.

А вот что касается крупных иностранных инвесторов, то им однозначно следует искать локального партнера в Украине. "Наиболее эффективно и целесообразно создавать стратегические партнерства международных и локальных игроков — зарубежный инвестор может принести финансовый ресурс, передовой отраслевой опыт, технологии, в то время как локальный инвестор может дать местную экспертизу, эффективно организовать взаимодействие с разрешительными органами, предоставить профессиональные и пока еще недорогие по западным меркам человеческие ресурсы, — уверен директор по стратегии и инвестициям Smart Holding Кирилл Чебунин. — При таком подходе зарубежному инвестору крайне важно выбрать правильного и надежного партнера, верно структурировать управление бизнесом. Smart Holding в этом вопросе всегда открыт для любых партнерств и может выступить проводником для инвестора в экономику страны".

Анастасия Пламенная, специально для Delo.ua