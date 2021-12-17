Инвестиции с человеческим лицом: зачем украинский бизнес инвестирует в образование

Инвестиции в людей, точнее, в их образование и развитие, стали обязательным атрибутом в жизни каждой солидной компании. И здесь важно сразу обозначить два фокуса. Первый — это инвестиции в человеческий капитал в рамках бизнеса. Второй — финансирование компаниями образовательных заведений, создание частных вузов, инвестиции в науку и т.п.

В сегодняшнем выпуске спецпроекта Smart Investments, реализуемом в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, мы поговорим об инвестировании в образование и расскажем о причинах, побудивших компании к такого рода инвестициям, и о видимых результатах таких капиталовложений.

Цифры говорят

Согласно последнему отчету Мирового банка относительно изменений индекса человеческого капитала (HCI), ребенок, родившийся в Украине, мог бы быть на 63% продуктивнее, когда вырастет, если бы у него было полное образование и хорошее здоровье. Это ниже, чем в среднем для региона Европы и Центральной Азии, но выше, чем в среднем для стран с уровнем дохода ниже среднего. В период с 2010 по 2020 год значение HCI для Украины оставалось примерно на том же уровне — 0,63. То есть в этом направлении особых изменений пока не происходит.

Но если посмотреть на расходы на образование в нашей стране, то с каждым годом цифры растут. Государство тратит на образовательную сферу большую часть ВВП, чем развитые страны. Согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от внутреннего валового продукта. В деньгах сумма составляет 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Но в действительности этих денег все равно не хватает, и в первую очередь из-за их неэффективного использования.

С каждым годом бизнес все больше сетует на то, что в стране растет кадровый голод. Понятное дело, этому способствует и массовый отток специалистов за рубеж, и ориентация молодежи на более доходные сферы, например, IT.

Поэтому, уже не ожидая кардинальных улучшений в государственной системе образования, бизнес самостоятельно инвестирует в собственные кадры.

Согласно Training Industry Research глобальный рынок корпоративного обучения растет с каждым годом. Только в 2018-м компании потратили $366 млрд на обучение своих сотрудников. И, по прогнозам экспертов, финансирование вырастет еще как минимум на 10% до 2022 года.

О трендах на рынке человеческого капитала

Трудовая миграция — проблема, о которой все говорят, но, чтобы справиться с ней, разговоров мало. Нужны достойные условия оплаты и труда, а также качественное современное образование и возможности строить карьеру в своей стране, уверены все опрошенные Delo.ua эксперты.

Как показывает практика, молодежь не хочет учиться в украинских вузах и, если может себе это позволить, уезжает получать высшее образование в другие страны. Социологические исследования говорят о том, что каждый пятый украинский выпускник собирается поступать не в украинский, а в иностранный вуз.

"Большинство школьников, которые собираются учиться в украинских вузах, выбирают гуманитарные науки. Только треть выпускников готовы поступать на технические специальности в вузах, а набрать необходимое количество баллов для поступления могут всего 6-8% из них. Однако мы верим: если хорошее образование станет доступным, а его качество выйдет на новый уровень, это обязательно привлечет молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить свою карьеру в Украине", — уверяют в компании "Метинвест".

По словам Владимира Миропольского, HR лидера Corteva Agriscience в Украине и Польше, сегодня крупные украинские и международные компании активно работают над внедрением собственных инициатив по обучению, подготовке и дальнейшему развитию специалистов. Однако этого недостаточно, чтобы решить вопрос с нехваткой квалифицированных специалистов.

"Система образования не развивается в необходимой динамике развития экономики. Компании фокусируются на поддержке студентов, идентификации лучших потенциальных специалистов, сотрудничая с кафедрами университетов, и даже открывают свои собственные направления подготовки специалистов в коллаборациях с высшими учебными заведениями. Однако сложности уже начинаются со средней школы, где качество обучения падает, особенно по направлениям STEM (science, technology, engineering and mathematics — Delo.ua). Пандемия и дистанционное обучение школьников и студентов лишь усугубляют сложности в подготовке специалистов, и это в свою очередь в будущем с большой долей вероятности окажет негативное влияние на рынок специалистов в ближайшие 5-10 лет", — отметил Миропольский.

По мнению Валерии Заболотной, ректора Academy DTEK, для того, чтобы преодолеть существующую квалификационную яму, необходимо сделать рынок труда человекоцентричным, предоставить сотруднику максимальные возможности для обучения и трудоустройства и разработать новые подходы к подготовке кадров, учитывая персонализацию обучения на базе знаний и навыков. При этом важно, чтобы сотрудник сам взял на себя ответственность за реализацию собственного потенциала.

"Это особенно актуально в разрезе того, что понятие профессии трансформируется и, возможно, исчезнет в ближайшие 10 лет. Вместо него появится портфель компетенций эксперта, который будет постоянно наполняться профессиональными знаниями и также будет состоять из таких навыков, как критическое мышление, командная работа, креативность, цифровая грамотность, коммуникация, лидерство", — отметила Заболотная.

В свою очередь Игорь Басай, директор по персоналу и организационному развитию ООО "Смарт-Холдинг", считает, что время, когда только работодатель заботился о развитии сотрудников, давно прошло. Если вы как сотрудник полагаетесь только на выбор работодателя, то он будет развивать вас исходя из своих потребностей. И те качества или навыки, которые вы развили на текущей позиции, не всегда будут актуальны при последующих перемещениях — в другой компании может быть совсем другой запрос. Это может существенно замедлить как профессиональный рост, так и карьеру.

"Перекладывание вопросов развития исключительно на сотрудников тоже кануло в Лету. Если вы как работодатель считаете, что сотрудник должен самостоятельно заботиться о своем развитии, то будьте готовы к тому, что вскоре он будет развиваться у вашего конкурента, — считает Басай. — Поэтому сегодня два глобальных вектора сошлись где-то посередине. И работодатель должен приложить сверхусилия для развития персонала, и сотрудник, чтобы сохранять свою конкурентоспособность на рынке, должен делать инвестиции в себя помимо того, что инвестирует в него компания. Не выдвигать требования, делая компанию заложником ультиматума „не будете меня развивать — уйду“, это не подход. Нужно и самому начинать искать пути для своего универсального развития, активно в это инвестировать. Работодатель, пусть даже и не нынешний, это в конце концов тоже оценит".

Во что инвестирует бизнес?

В 2010 году DTEK запустила образовательный проект для развития собственных талантов Academy DTEK. По рассказу ректора академии Валерии Заболотной, до этого кадры растили внутри компании и закрывали 80% управленческих вакансий внутренними сотрудниками. Но за 10 лет Академия трансформировалась из корпоративного университета в открытую образовательную платформу и с 2014 года предоставляет образование не только сотрудникам группы компаний DTEK, но и представителям бизнеса и государства.

Как рассказали в компании, с момента основания Academy DTEK обучение прошли более 276 тысяч человек (как сотрудников DTEK, так и представителей других бизнесов, общественности и органов власти). Если говорить о сотрудниках DTEK, то в этом году более 30 тысяч фактов обучения (онлайн и офлайн).

"Благодаря внедренным проектам на базе дипломных работ выпускников программы „Энергия лидера“ компании удалось сэкономить более $750 тысяч", — уточнили в Academy DTEK.

Одним из последних примеров крупной инвестиции в украинское образование является инициатива компании "Метинвест", акционерами которой являются SCM и Smart Holding, по открытию университета "Метинвест Политехника".

"Цель создания вуза — обеспечить квалифицированными кадрами предприятия „Метинвеста“ и украинской промышленности в целом, а также заинтересовать молодежь техническими профессиями", — сообщили в компании. В строительство университетского комплекса в Мариуполе, которое стартовало этим летом, "Метинвест" инвестирует 30 млн евро.

Также в компании рассказали, что за 15 лет работы в сферу образования было инвестировано 180 млн грн. "При поддержке „Метинвеста“ в стране внедрено 45 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Также вместе с региональными вузами Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога мы реализуем программу дуального образования, которая предполагает комбинированный формат обучения студентов в вузе и на предприятии, что позволяет повысить качество подготовки выпускников", — отметили в "Метинвесте". Украинские предприятия компании ежегодно трудоустраивают около 1,3 тысячи выпускников учебных заведений. Более 4 тысяч студентов каждый год проходят практику на предприятиях холдинга.

В свою очередь "АрселорМиттал Кривой Рог" весной 2021 года анонсировал старт образовательного проекта "Новая Фабрика", согласно которому в течение трех ближайших лет планирует инвестировать 70 млн грн в обучение, стипендии, стажировки за рубежом студентов, которые готовы начать свою карьеру в компании. Будущих металлургов будут готовить по новой специализированной бакалаврской программе совместно с Криворожским национальным университетом и Государственным университетом экономики и технологий. Для участников образовательного проекта создадут специальные группы, где будут обучаться будущие сотрудники новой фабрики окомкования, которую строит "АрселорМиттал Кривой Рог". Для них Государственный университет экономики и технологий разработал специальную образовательную программу: студенты получат только самые необходимые знания, углубятся в будущую профессию уже с первых занятий, а их наставниками будут преподаватели вуза, украинские и иностранные специалисты-практики. Всем студентам гарантируется не только бесплатное обучение, но и трудоустройство на предприятии после его завершения.

Не отстает от тяжелой промышленности и сельское хозяйство. Большая часть представителей агросектора также инвестирует в становление новых специалистов. Крупные агрохолдинги запускают программы стажировок для студентов разных аграрных специальностей. К примеру, агрохолдинг Kernel сотрудничает с 11 вузами Украины в рамках своей программы "Kernel шанс", предоставляя студентам возможность бесплатных стажировок в компании, производственной практики на предприятиях холдинга, онлайн-встреч для всех желающих узнать больше о работе в аграрной сфере.

Кроме того, не так давно Kernel при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, компании Deloitte и образовательной платформы Prometheus запустил бесплатный обучающий проект Open Agro University. Программа базируется на компетентностном подходе, совершенствовании профессиональных (hard skills) и digital-навыков, а также включает курс SMM, english speaking club, коуч-сессии по саморазвитию. К обучению приглашают студентов 4−5 курса профильных специальностей: инженер-технолог (зерно, масло), инженер-механик (агро, заводы), инженер КИПиА, агроном, энергетик. Или выпускников первого-второго года этих направлений образования.

В компании Corteva существует научная образовательно-грантовая программа для школьников и школьниц Scientibattle. Ее цель — способствовать популяризации агробиологических наук среди школьников и школьниц и развитию их потенциала в сельском хозяйстве. Еще один проект компании в рамках Целей устойчивого развития Corteva — TalentA. Это образовательно-грантовая программа для развития и поддержки талантливых сельских женщин-фермеров и улучшения продовольственной безопасности их общин. Она предусматривает обучение под руководством профессиональных менторов и экспертов, знакомство с историями успеха лучших в своей области и обмен опытом с другими участниками проекта по всей Украине. Программа реализуется в Украине уже два года, почти 100 украинских фермерш получили обучение, которое включало в себя лекции по soft skills, бизнесу, современным агрономическим технологиям, маркетингу, доступу к финансированию, юридической грамотности и устойчивому развитию.

"Готовится к реализации учебный проект по поддержке аграрного образования в Украине, в рамках которого Corteva положила начало магистерской и бакалаврской образовательной программе по агробизнесу в Уманском национальном университете садоводства", — поделился планами Владимир Миропольский.

Также на заводе компании "Стаси Семян" в Полтавской области проходят стажировку студенты аграрных вузов, а Corteva Agriscience стала ключевым стратегическим партнером проекта "Агрокебеты", основанного по инициативе Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", который предусматривает инновационную программу обучения по лучшим мировым практикам на базе факультета аграрного менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

И такие примеры можно найти практически в каждой компании в любой сфере деятельности. Кто-то помогает запуском масштабных образовательных программ, собственных вузов, кто-то — оборудованием классов.

Государству же со своей стороны можно порекомендовать одно — усиливать интерес бизнеса к модернизации образования на разных уровнях, так как это выгодно всем участникам процесса. Ведь инвестиции в человеческий капитал — это инвестиции в будущее как экономики страны, так и бизнеса.

Анастасия ПЛАМЕННАЯ, специально для Delo.ua