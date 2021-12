Инвестиция в стартап: к чему нужно быть готовым

По данным Crunchbase, за последние 5 лет в стартапы 48 стран Европы было проинвестировано более $122 млрд. Причем ежегодный рост таких вложений составляет около 25%

Такая заинтересованность со стороны инвесторов подстегивает молодые стартапы подаваться даже с самыми сырыми проектами. Неудивительно, что в результате только один из десяти стартапов становится успешным, и приносит инвестору прибыль.

В нашем спецпроекте Smart Investments, реализуемом в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, сегодня мы расскажем, какие стартапы сейчас на пике популярности и как найти стартап, инвестиция в который принесет доход.

С чего начинается инвестирование в стартапы?

Для того чтобы оценить рынок и найти стартапы в той или иной индустрии, нужно отслеживать тренды в целом, наблюдать за тем, как изменяются тенденции. Искать интересные проекты можно на специализированных площадках, которых в мире и в Украине достаточное количество (Startups.co, Gust.com, Startup Network, InVenture и др.).

По мнению Евгения Нетребы, Associate в Chernovetskyi Investment Group, в первую очередь инвестору нужно разработать стратегию. Прежде чем начать вкладывать деньги, он должен определиться с географией проектов, в которые будет инвестировать (международные проекты или локальные). Нужно сконцентрироваться, на какой тип инвестиционных раундов он нацелен. Это могут быть как совсем ранние инвестиции — pre-seed, seed-раунды, или же более поздние раунды — A, В, C, D или IPO.

«От этого зависит стоимость чека и сумма дальнейших вложений. Например, в первый инвестиционный раунд можно вложить $50-200 тыс. Но вот третий раунд инвестиций, в уже состоявшийся проект, может измеряться миллионами долларов. Если инвестор владеет большим капиталом, он может инвестировать в более зрелые компании, которые положительно зарекомендовали себя на рынке», — говорит Нетреба.

Далее инвестору нужно постоянно нарабатывать собственную «теплую» сеть контактов, через которую будут приходить рекомендации на качественные и перспективные сделки. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, что инвесторы сами гоняются за крутыми проектами, а не наоборот.

«В тех же случаях, когда представители стартапов пишут заявки на почту инвестора, зачастую вызывают сомнения. Обычно это говорит о том, что на проект нет спроса, и он не перспективен», — считает Нетреба.

В свою очередь Александр Сорока, основатель и директор Network VC и Startup Network, рекомендует присоединяться к сообществу инвесторов и заходить в проекты на раундах А и позже. «Инвестирование в проекты на ранних стадиях — это поле исключительно для профессионалов», — считает Сорока.

Если говорить о сферах, которые сейчас наиболее интересны для инвестиций, то по мнению эксперта к таким сегодня относятся FinTech, EdTech, Biotech, SpaceTech, сервисы доставки продуктов, В2В-сервисы. Также есть спрос на перспективные компании с большими проектами и мультипликаторами, которые уже успешно привлекли инвесторов.

«В ближайшие годы инвесторам будут интересны стартапы, работающие в секторах искусственного интеллекта, обширных данных и аналитики. В свою очередь, среди участников грантовой программы нашего фонда мы замечаем рост количества стартапов в сфере AI, кибербезопасности и агротехнологий», — делится Павел Карташов, директор Украинского фонда стартапов, который предоставляет финансирование украинским проектам.

Критерии отбора стартапов

Существует множество критериев, по которым венчурный инвестор решает инвестировать в стартап или нет.

Например, Михаил Пацан, соучредитель MRP и Wotan, рекомендует в первую очередь обращать внимание на сферу, где стартап хочет продаваться. Так как именно он будет формировать дальнейшее развитие продуктов компании.

Кроме этого, важны продукт и стратегия его развития (насколько стартап решает проблему рынка и какие метрики это доказывают). Не менее важными остаются бизнес-модель, прибыльность и стратегия масштабирования стартапа. Важно изучить финансовую часть: какой бюджет уже есть у проекта, какие у него ежемесячные расходы и доходы, просчитать возможные риски, смоделировать ситуацию, что произойдет в тот момент, если денег не будет, и как долго проект сможет протянуть в такой ситуации.

Александр Сорока рассказал, что для Network VC одно из основных правил — инвестировать в проекты на раунде А и позже, что означает, что у стартапа обычно есть продажи от $1 млн/год). «Для нас важно, чтобы стартап рос, важна его технологичность и локализация. Плюс у нас есть еще 25 критериев, по которым мы оцениваем», — поделился Сорока.

К слову, в один из таких проектов его фонд Network VC инвестировал в прошлом году. Тогда стартап оценивался в $12,5 млн. Volumetric — американская компания с офисом в Техасе, занимается печатью человеческих органов. Не так давно она была приобретена с оценкой $400 млн.

Также, нужно внимательно изучить состав команды, которая создала проект. Какой у них опыт в бизнесе, какие проекты были до этого и наличие других операционных бизнесов. Нужно понять сможет ли эта команда реализовать задуманное. Павел Карташов уверен, что если команде не хватает профессионализма и слаженной работы, то с ней не сделаешь качественный продукт.

«Есть множество критериев, которые бросаются в глаза опытному инвестору при работе с командой. Сразу очевидно, когда предприниматель плохо ориентируется в финансовых показателях или, напротив, „украшает“ их. Ежегодно инвесторы изучают по 2-3 тысяч проектов, поэтому также руководствуются инстинктами при принятии решения», — говорит Карташов.

Проанализировав все риски и показатели, далее принимается финальное решение — стоит вкладывать в проект или нет.

Доходность

Инвестиции в стартапы — это всегда большой риск. Особенно если инвестор заходит в проект на ранних стадиях. Но в случае успеха, может рассчитывать на самые крупные дивиденды.

«В перспективе, инвестор может умножить капитал в десятки или сотни иксов. Если говорить об инвестициях на более поздних раундах, соответственно, доходность будет гораздо ниже. Возможен кратный рост вложений от х2 до х10. Но при этом, доход не будет измеряться в десятках тысяч процентов», — говорит Евгений Нетреба.

А если речь идет о венчурных инвестициях, то, по словам экспертов, в таком случае не стоит рассчитывать на окупаемость. Это всегда высокорисковые инвестиции, где более 95% проектов закрываются и не приносят никаких дивидендов. Причин на то множество — нестабильная бизнес-модель проекта, слабая команда, нехватка денег, огромный пласт работ и процессов, которые нужно отладить и настроить. И вот тут не все стартаперы успешно справляются с подводными камнями. Зачастую это приводит к тому, что проект просто исчезает.

Инвестор меньше рискует при вложениях в более поздние раунды. Когда компания уже сформирована, у нее есть четкая бизнес-модель, состоявшийся менеджмент, контракты с клиентами и т.д., — это повышает шансы на успех.

«От осведомленности инвестора в тематике бизнеса, индустрии конкретного стартапа, в который он планирует вкладывать деньги, зависит 80% успеха. Важным моментом, на который следует обратить внимание, — доходность инвестиций в среднем составляет 20%. Завышенная доходность в 40%-60%, напротив, может быть слишком рискованным решением для инвестора. В любом случае, как инвесторы, так и те, в кого они инвестируют, считают, что диверсификация является одним из ключевых принципов рынка», — говорит Павел Карташов.

В свою очередь, Михаил Пацан считает, что доходность венчурных инвестиций зависит от стадии входа в проект. Если этого начальная стадия (Seed, Angel), то доходность инвестиций может составить несколько сотен процентов. В то же время, 9 из 10 стартапов оказываются на «кладбище». Поэтому данный вид инвестиций является самым рисковым.

«Менее рисковыми являются инвестиции в компании на поздней стадии привлечения денег (так называемые Lata stage) перед выходом компании на IPO или же сделкой по слиянию/поглощению», — говорит Пацан.

Рекомендации инвестору

Алексей Олейников, управляющий партнер InVenture, рекомендует делать свои первые инвестиции совместно с опытными игроками. Если среди ваших знакомых нет таких гуру, вступите в бизнес сообщества или инвест-клубы.

«Не гонитесь сразу за высокой доходностью, инвестируя все свои сбережения в один инвестиционный инструмент. Лучше заработать первые 10-15% годовых, чем потерять все и „похоронить“ желание инвестировать дальше. Рассмотрите краудинвестинг (альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов) или краудлендинг (кредитование бизнеса рядовыми пользователями через специальные платформы) в качестве формирования вашего пассивного дохода, при этом у вас появится отличная возможность диверсифицировать риски и войти в несколько бизнес-проектов. Не поддавайтесь эмоциям и не вкладывайте средства в первый попавшийся проект. Проанализируйте хотя бы 5 бизнес-проектов и выберите из них наиболее оптимальный по соотношению доходность / управление рисками», — говорит Олейников.

Ну и на конец, необходимо внимательно и досконально изучать финансовую, юридическую, коммерческую и маркетинговую часть проектов, вплоть до репутации основателей и профессионализма менеджмента.

Крупнейшие инвестиции в украинские стартапы в 2021 году

Grammarly

В середине ноября Grammarly привлекла очередной раунд инвестиций в размере более $200 млн. Теперь ее капитализация — $13 млрд. Это онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта, который улучшают качество английского текста, проверяет орфографию, грамматику и контекст. По информации Grammarly, ежедневно сервисом пользуются 30 млн людей. Офисы компании расположены в Киеве, Сан-Франциско и Ванкувере. С 2019 года компания увеличила свою команду в Украине, США и Канаде в более чем три раза — сейчас там работает более 600 сотрудников, 270 из которых находятся в Украине.

Revenue Grid

Компания Revenue Grid (до ребрендинга — Invisible.io), которая разработала платформу автоматизации и управления продажами, в сентябре привлекла $20 млн инвестиций в раунде А. Среди инвесторов — американский W3 Capital и украинский ICU Ventures при участии действующих инвесторов.

В Revenue Grid работает более 170 человек в офисах в США и Украине, компания продолжает активно развиваться. В планах — увеличить команду до 250 человек.

SOC Prime

В октябре стартап SOC Prime, который разработал платформу для защиты компаний от киберугроз, получил $11 млн инвестиций от фондов Streamlined Ventures и Rembrandt Venture Partners.

Команда SOC Prime направит средства на масштабирование и ускорение внедрения своего продукта на рынок. Свою платформу стартап описывает как «Spotify для киберугроз». Она позволяет управлять информационной безопасностью и предотвращать кибератаки.

За последние 12 месяцев компания увеличила базу подписчиков премиум-класса на 50%. При этом, ежемесячный доход вырос на 86%, а активная клиентская база — на 85%.

DressX

Всего за один год существования магазин цифровой одежды DressX привлек в нескольких раундах $3,3 млн. Среди инвесторов проекта — The Artemis Fund, Alpha Edison, Unlock Venture Partners, One Way Ventures, TLF Ventures, Startup Mavericks и Signal Peak Ventures и украинский фонд U.ventures. Дополнительный капитал поможет команде DressX быстрее и эффективнее увеличить долю рынка, а также сделать виртуальную моду доступной для большего количества цифровых платформ и виртуальных миров.

С момента запуска в августе 2020 года DressX стал крупнейшей платформой цифровой одежды для более 100 дизайнеров с тысячами цифровых товаров, доступных для покупки на сайте.

Let’s Enhance

В октябре украинский проект Let’s Enhance привлек $3 млн инвестиций. Лид-инвестором выступила венчурная компания Chamaeleon. Стартап разрабатывает платформу по обработке изображений с помощью нейросетей — Claid. Привлеченные средства планировали вложить в разработку дополнительных функций для модерации контента, увеличение команды инженеров и отдела продаж.

За последний год команда стартапа выросла в три раза, а годовой доход превысил $1 млн.

Анастасия Пламенная, специально для Delo.ua