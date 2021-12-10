Игорь Коломойский обустроил криптоферму на заводе, получая дешевую электроэнергию, — "Схемы"

Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния бизнесмена Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Также завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Согласно информации журналистов, с февраля этого года на Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) начали прибывать крупные партии оборудования для майнинга криптовалют.

Грузинская компания Georgian Manganese, входящая в орбиту бизнесмена Игоря Коломойского, отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury на сумму почти три миллиона долларов (в то время это 75 миллионов гривен). В марте — еще около 1400 блоков.

В этот же период почти 12,5 тысячи блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain более чем за 6 миллионов долларов Запорожский завод приобрел у двух гонконгских фирм (на то время это более 170 миллионов гривен).

Такие устройства, в частности, используют для производства самой популярной криптовалюты — биткоинов. В 2021 году ЗЗФ импортировал из Грузии и Китая оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции на сумму почти 750 миллионов гривен.

Так как добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах, была организована схема получения дешевой электроэнергии от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей.

В декабре 2020-го состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом" – "Энергоатом-трейдинг" – выставило большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривни, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривни.

Таким образом, государственный "Энергоатом" мог недополучить почти 3 миллиарда гривен из запланированных, говорится в расследовании.

По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможным конкуренцию.

Согласно информации, которую предоставили "Схемам" участники энергорынка, приобретенную на декабрьском аукционе электроэнергию компания "Юнайтед Энерджи" в течение полугода (с января по июнь 2021 года) поставляла на ряд предприятий из орбиты Игоря Коломойского. Среди них упомянутый Запорожский завод ферросплавов.

Этот аукцион и проходившие ранее изучают детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный "Энергоатом" мог недополучить доходы на общую сумму свыше 4,35 миллиарда гривен из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойского.

То, что "Юнайтед-Энерджи" покупала электроэнергию по дешевке (в частности, в сентябре 2020-го), из-за чего "Энергоатом" мог недополучить прибыль, подтверждает также промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенный Государственной аудиторской службой в этом году и оказавшийся в распоряжении журналистов.

В комментарии программе "Схемы" и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "Там ничего такого, о чем вы сейчас намекаете, не было. Там все было сделано так, как нужно было сделать. Мы – крупнейший поставщик в Украине. Конечно, мы продаем большими лотами. Там очень много факторов на самом деле было. Я не хочу ни защищать, ни… Будут выводы соответствующих органов".

По подсчетам журналистов, на заводе могли добывать около 80 биткоинов в месяц. На 8 декабря 2021 года это более 4 миллионов долларов.

На вопрос "Схем", почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: "Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда у меня нет реализации основной нашей продукции. Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда то один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать..."

И добавил: "Мы криптоферму установили, но у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало".

На уточнение по поводу дешевой электроэнергии Кравченко ответил: "У нас ее нет".

В то же время журналисты приводят данные от источников в налоговой службе, по какой цене завод покупал электроэнергию в этом году, главным образом через трейдера из орбиты Коломойского. Например, с января по июнь – чуть более чем за 1 гривню за один кВт-час. В октябре – около 2 гривен за 1 кВт-час.

С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому. Говорить на эту тему он отказался.

"То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру из орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, который относят к сфере влияния Коломойского, не будет платить в казну из-за неурегулированных законодательных правил. По крайней мере, пока", — говорится в расследовании.

Отметим, Запорожский завод ферросплавов — один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), которые используются в различных сферах металлургии.

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию во время заседания 8 декабря переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Регулятор принял такие изменения в связи с тем, что бенефициарный владелец Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала “1+1”.