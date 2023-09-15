Кабмін вніс у Раду проект державного бюджету на 2024 рік

15 вересня Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (реєстр. № 1000)", - написав він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що основним акцентом проєкту державного бюджету на 2024 рік є фінансування всіх потреб сил оборони.

“Ми прибрали капітальні видатки, окрім тих, що мають забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку економіки”, – сказав Шмигаль.

Для цього у резервному фонді будуть передбачені кошти для проєктів швидкого відновлення – критичної інфраструктури, доріг і мостів, які мають важливе значення для гуманітарних або воєнних цілей.

За його словами, місцеві бюджети у 2024 році за рахунок дотацій матимуть загалом на 75 млрд грн більше, ніж мали до повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Він додав, що Україна розглядає можливість включити всіх зазначених представників у наглядову раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в бюджет на 2024 рік буде закладено мінімум 1,6 трильйона гривень на безпеку та оборону, а також 500 млрд гривень на соціальну сферу.

За його словами, наступного року також має бути додано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, а саме на виробництво зброї в Україні, а також на купівлю необхідних дронів за кордоном і виробництво БПЛА в самій Україні.