Кабмин внес в Раду проект государственного бюджета на 2024 год

15 сентября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (реестр. № 1000)", - написал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что основным акцентом проекта государственного бюджета на 2024 год является финансирование всех потребностей сил обороны.

"Мы убрали капитальные расходы, кроме тех, которые должны обеспечить фундамент для послевоенного развития экономики", - сказал Шмыгаль.

Для этого в резервном фонде будут предусмотрены средства для проектов быстрого восстановления – критической инфраструктуры, дорог и мостов, имеющих важное значение для гуманитарных или военных целей.

По его словам, местные бюджеты в 2024 году за счет дотаций будут иметь в общей сложности на 75 млрд грн больше, чем имели до полномасштабного вторжения в 2021 году.

Он добавил, что Украина рассматривает возможность включить всех указанных представителей в наблюдательный совет Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в бюджет на 2024 год будет заложено минимум 1,6 триллиона гривен на безопасность и оборону, а также 500 млрд. гривен на социальную сферу.

По его словам, в следующем году также должны быть добавлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, а именно на производство оружия в Украине, а также на покупку необходимых дронов за рубежом и производство БПЛА в самой Украине.