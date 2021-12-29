Львиную долю роста ВВП в 2021 году обеспечила "Большая стройка" Зеленского

Львиная доля реального роста ВВП в 2021 году была обеспечена благодаря программе президента Владимира Зеленского “Большая стройка”. По данным расчетов, выполненных аналитиками из независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, она обеспечила +2,6% роста ВВП.

Об этом сообщил в Facebook управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Расчет произведен на основании официальных данных по отраслевой структуре прироста реального ВВП за первый-третий кварталы и прогнозирования структуры распределения прироста реального ВВП в четвертом квартале, выполненного моделью AI_UEO_Michel.

Цифры в миллиардах гривен приведены по методологии Госстата, то есть в ценах 2016 года. Хотя реальный объем "Большой стройки" в 2021 году составил 143 млрд гривен, в ценах 2016 года это соответствовало 57 млрд грн. Именно на эти цифры опирались экономисты.

"Вывод даже при таких строгих условиях остается неизменным: доля БС в приросте реального ВВП в 2021 году +2,6% ВВП. Самый возможный рост реального ВВП в текущем году +2,7-3,1% по разным сценариям. Наша группа больше склоняется к нижнему значению", — отметил Кухар.

По словам аналитика, уже сейчас видно, что если бы не программа президента Зеленского "Большая стройка", спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом будущих налоговых усилений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП 2021 года почти до нуля. Львиную долю реального роста ВВП обеспечила именно "Большая стройка".

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости — превысит 190 миллиардов долларов, а в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже сделано более 13 тысяч километров дорог и более 500 мостов.