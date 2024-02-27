ОЕСР допоможе Україні з бенчмаркінгом інвестиційних стимулів

Мінекономіки та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочали спільну роботу над аналізом наявних інвестиційних стимулів, а також започаткували обговорення шляхів удосконалення та впорядкування регуляторного середовища, пов’язаного з інвестиціями.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі заступника міністра економіки України Володимира Кузьо з командою ОЕСР.

"Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з комітетами та робочими групами OECP, зокрема Інвестиційним комітетом, відділом експортних кредитів, а також органами, відповідальними за корпоративне управління та державні закупівлі та щиро дякуємо за започатковану роботу щодо розвитку потенціалу для розробки ефективної політики стимулювання інвестицій та покращення регуляторного середовища і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю", - підкреслив Кузьо.

Він наголосив на важливості залучення та співпраці всіх зацікавлених органів в проведенні дослідження щодо чинних державних стимулів та пільг, а також розробки нових політик стимулювання, створення належного сприятливого середовища для забезпечення отримання коштів донорів та залучення іноземних і приватних інвестицій в розбудову та відновлення України.

Які напрямки роботи України та ОЕСР

Як повідомляють в Мінекономіки, сторони домовились зосередитись на двох основних напрямках роботи з розбудови інвестиційного потенціалу:

Розробка та впровадження політики стимулювання інвестицій, що відповідає кращим практикам та рекомендаціям ОЕСР;

Сприяння інвестиціям, у тому числі шляхом покращення та оптимізації регуляторного середовища для інвестицій на національному та регіональному рівнях.

Мінекономіки виступатиме координатором зазначеної співпраці та проведення відповідної роботи в рамках цього проєкту.

Нагадаємо, Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.

ДОВІДКА:

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 37 країн світу. Її членами є більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція).

Установа виникла у 1948 році як Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС) під керівництвом французького економіста Роберта Марджоліна для допомоги у впровадженні Плану Маршалла для економічної реконструкції Європи після Другої світової війни. Пізніше список членів союзу розширився неєвропейськими країнами.

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