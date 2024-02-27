ОЭСР поможет Украине с бенчмаркингом инвестиционных стимулов

Минэкономики и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начали совместную работу по анализу имеющихся инвестиционных стимулов, а также обсудили пути совершенствования и упорядочения регуляторной среды, связанной с инвестициями.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам встречи заместителя министра экономики Украины Владимира Кузьо с командой ОЭСР.

"Мы чрезвычайно ценим сотрудничество с комитетами и рабочими группами OECP, в частности Инвестиционным комитетом, отделом экспортных кредитов, а также органами, ответственными за корпоративное управление и государственные закупки и благодарим за работу по развитию потенциала для разработки эффективной политики стимулирования инвестиций и улучшения регуляторной среды" и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подчеркнул Кузьо.

Он отметил важность привлечения и сотрудничества всех заинтересованных органов в проведении исследования по действующим государственным стимулам и льготам, а также разработке новых политик стимулирования, созданию надлежащей благоприятной среды для обеспечения получения средств доноров и привлечения иностранных и частных инвестиций в развитие и восстановление Украины.

Какие направления работы Украины и ОЭСР

Как сообщают в Минэкономики, стороны договорились сосредоточиться на двух основных направлениях работы по развитию инвестиционного потенциала:

Разработка и внедрение политики стимулирования инвестиций, отвечающей лучшим практикам и рекомендациям ОЭСР;

Содействие инвестициям, в том числе путем улучшения и оптимизации регуляторной среды для инвестиций на национальном и региональном уровнях.

Минэкономики будет выступать координатором указанного сотрудничества и проведение соответствующей работы в рамках этого проекта.

Напомним, Украина заинтересована в расширении участия в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и надеется получить дорожную карту для получения полного членства в этой организации.

СПРАВКА:

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 37 стран мира. Ее членами являются большинство стран Европейского Союза, США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Южная Корея, Япония и другие. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).

Учреждение возникло в 1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) под руководством французского экономиста Роберта Марджолина для содействия внедрению Плана Маршалла для экономической реконструкции Европы после Второй мировой войны. Позже список членов союза расширился по неевропейским странам.

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