Украина за 2021 год почти на 30% нарастила объем импорта рыбы и морепродуктов

В 2020 году доля рыбы и морепродуктов в структуре зарубежных поставок сельхозсырья в Украину оказалась наибольшей и составила около 11%.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году объемы импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составили 874 млн долларов США, что на 28,6% превышает стоимость закупок этого вида агропродовольствия в 2020 году (680 млн долларов).

По словам Духницкого, Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую и охлажденную рыбу, рыбное филе и различные ракообразные.

Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.

Духницкий подчеркнул, что лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в Украину более 15 лет удерживает Норвегия.

"В 2021 году ее стоимостная доля осталась наиболее значимой в отечественном импорте продуктов моря, составив 35,2%", – отметил Богдан Духницкий.

Значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (13,2%), США (7,7%), Канада (5,6%), Великобритания (4,7%) и Испания (4,4%).

"Совокупно эти шесть стран сформировали в 2021 году почти 71% импорта продукции данной группы в Украину", – отметил Духницкий.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Украина импортировала 42,4 тысячи тонн красной рыбы на общую сумму $160,8 млн, что на 31% превышает аналогичный показатель предыдущего года.