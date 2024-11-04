З 25 жовтня в Україні запрацювали нові Правила реєстрації винаходів та корисних моделей, які дозволять зробити процес реєстрації інновацій швидшим, прозорішим і більш орієнтованим на потреби як українських, так і міжнародних винахідників.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як наголосив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, нові правила реєстрації винаходів та корисних моделей підтверджують намір України залишатися на хвилі технічного прогресу та інновацій.

"Такі галузі, як "зелена енергетика", транспортні технології, нано- та біотехнології, а також оборонна сфера, тепер отримують пріоритет у розгляді заявок. Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, а відповідно пришвидшити реєстрацію прав. Це важливий крок для того, аби українські винахідники та інноваційний бізнес залишалися серед лідерів високотехнологічного розвитку", — наголосив Кіндратів.

Головні зміни

Як пояснюють в Мінекономіки, нові правила чітко окреслюють права та обов'язки заявників, перелік необхідних документів, а також деталі експертизи.

Окремо увагу приділено міжнародним заявкам, заявкам у секретних галузях, можливостям часткової відмови від прав, а також — новим механізмам для зауважень та заперечень від третіх осіб.

Для реєстрації винаходу важливо, аби він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Корисні моделі мають відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.

Крім того, нові правила відповідають стандартам ЄС та враховують положення Acquis communautaire. Це сприяє інтеграції України в європейську інноваційну спільноту.

Зауважимо, Україна посіла 102 місце серед 125-ти у рейтингу країн за Міжнародним індексом прав власності за 2024 рік (IPRI), який опубліковано Property Rights Alliance.

Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи іззахисту інтелектуальної власностів цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.