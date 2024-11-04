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В Украине заработали новые правила регистрации изобретений и полезных моделей

В Украине заработали новые правила регистрации изобретений и полезных моделей
Фото: Freepik

С 25 октября в Украине заработали новые правила регистрации изобретений и полезных моделей, которые позволят сделать процесс регистрации инноваций более быстрым, прозрачным и более ориентированным на потребности как украинских, так и международных изобретателей.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Как отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов, новые правила регистрации изобретений и полезных моделей подтверждают намерение Украины оставаться на волне технического прогресса и инноваций.

"Такие отрасли, как "зеленая энергетика", транспортные технологии, нано- и биотехнологии, а также оборонная сфера теперь получают приоритет в рассмотрении заявок. Новые правила позволят цифровизировать процесс экспертизы заявок, а соответственно ускорить регистрацию прав. Это важный шаг для того, чтобы украинские изобретатели и инновационный бизнес оставались среди лидеров высокотехнологичного развития", — подчеркнул   Кондраты.

Главные изменения

Как объясняют Минэкономики, новые правила четко очерчивают права и обязанности заявителей, перечень необходимых документов, а также детали экспертизы.

Отдельно внимание уделено международным заявкам, заявкам в секретных отраслях, возможностям частичного отказа от прав, а также новым механизмам для замечаний и возражений от третьих лиц.

Для регистрации изобретения важно, чтобы он отвечал требованиям промышленной пригодности и изобретательского уровня. Полезные модели должны удовлетворять требованиям новизны и пригодности к применению.

Кроме того, новые правила соответствуют стандартам ЕС и учитывают положения Acquis communautaire. Это способствует интеграции Украины в европейское инновационное сообщество.

Отметим, Украина заняла 102 место среди 125-ти в рейтинге стран по Международному индексу прав собственности за 2024 год (IPRI), опубликованному Property Rights Alliance.

Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защите интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Автор:
Светлана Манько