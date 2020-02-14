12 пунктов "Мюнхена" по Донбассу: радиация, дорожная карта санкций и диалог внутри Украины

Участники Миюнхенской конференции по безопасности (проходит в Германии с 14 по 16 февраля) согласовали 12 шагов, которые помогут обеспечить безопасность на территории Украины, а также во всем евроатлантическом регионе.

"Конфликт в Украине и вокруг нее — трагедия для всех пострадавших от насилия. У политического решения — основополагающее значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе и улучшения перспектив конструктивного украинско-российского диалога в более широком плане, в том числе по Крыму. Сейчас должны быть предприняты действия для решения неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем", — говорится в документе, в котором перечислены 12 шагов.

В целом, все 12 шагов разбиты на группы — решения, которые касаются вопросов безопасности, гуманитарные вопросы, экономика и политические шаги. Среди пунктов безопасности первый — восстановление СЦКК, Специального центра по контролю и координации, который следил за выполнением Минских соглашений. Он, по мнению участников конференции, должен помочь в восстановлении критической инфраструктуры, разминировании и помочь мониторинговой группе ОБСЕ в ее работе. Второй шаг — переговоры по боевым действиям на уровне "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). Третий — расширение свободы передвижения.

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"Хоть ситуация с безопасностью на востоке Украины улучшается, сохраняется необходимость улучшить свободу передвижения всех гражданских лиц, включая членов специальной мониторинговой группы. Этот шаг включает в себя создание большего количества Контрольно пропускных пунктов въезда-выезда", — отмечается в документе.

Гуманитарный блок участники конференции начинают с пункта о пропавших без вести. В частности, они предлагают облегчить работу с "соответсвующими органами" Международному комитету Красного креста и Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. Еще один пункт — вопрос разминирования территорий: "Крайне важно, чтобы все дети и взрослые на востоке Украины немедленно научились понимать риски, связанные с противопехотными минами и взрывоопасными пережитками войны. Между тем, украинские власти и международное сообщество могло бы создать специальную программу "Разминирование Донбасса". Комплексное обследование природы и масштабов проблемы добавит эффективности таким усилиям".

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В экономическом блоке первым стоит пункт касающийся реконструкции Донбасса, изучения экономического потенциала региона и создания донорского фонда с участием Европейского союза, западных компаний. В документе говорится, что к этому фонду предложили присоединиться и РФ. Но первым шагом должно стать исследование, которое выявит все социально-экономические проблемы Донбасса. Для решения этих проблем, в том числе, предлагается организовать на пострадавших от военных действий территориях зону свободной торговли. Еще одно предложение, прозвучавшее на конференции, касалось поддержки дорожной карты санкций — нужно определить, как реализация Минских соглашений может отразиться на изменениях в санкциях.

Некоторые эксперты такой пункт связали с возможным ослаблением антироссийских санкций в ближайшем будущем. Однако эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко не согласен с подобными утверждениями. "Такой подход существовал и ранее. Те санкции, которые ввели против РФ они же были привязаны как раз к исполнению Минских соглашений. Просто, грубо говоря, участники конференции хотят закрепить определенный механизм, который бы выступил такой себе дорожной картой. То есть, если делают — можно уменьшить определенное давление в одной части. Если делаются еще какие-то шаги, то санкционное давление уменьшается в другой части. То есть, чтобы стимулировать РФ к совершению действий", — говорит он.

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Наконец, подгруппе, которая в Трехсторонней контактной группе занимается вопросами экономики, предложили обсудить такой экологический вызов, как радиационная безопасность. В списке необходимых шагов говорится, что только в Донецкой области 1200 источников радиационного излучения, которые несут угрозу региону.

Политическая часть документа состоит из трех пунктов. Первый — начало нового диалога между евроатлантическими структурами. Второй касается действий России и Европейского союза, которые должны объединить усилия в гуманитарной сфере (наука, региональное сотрудничество, климат). Наконец, должен начаться новый национальный диалог о личности.

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"Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам — как в семье так и в более широком контексте — для достижения более широкой инклюзивности и социального единения", — написали участники конференции в документе.

Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что последний пункт может стать попыткой сохранения общественного спокойствия внутри Украины. При этом он убежден, что национальный диалог по проблемам идентичности — актуальная для страны тема.

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"У нас колоссальное раздробление общества, фрагментация. И хорошо бы найти общие точки соприкосновения как по общенациональным вопросам, так и в истории каждого региона. У каждого региона Украины есть собственная история, культурные особенности. Мне кажется все это нужно в контексте европейской интеграции сохранять. А если мы говорим о Донбассе, в целом, сегодня языковые и социокультурные моменты нужно решать", — объясняет эксперт.

Петренко, анализируя документ, резюмирует — Минская конференция рассматривается больше в качестве определенной визии вопросов безопасности по очень широкому спектру вопросов. Поэтому, стоит рассматривать документ с 12 пунктами, только как набор определенных рекомендаций, на которые стоит обратить внимание. При этом он подчеркнул — это не станет каким-то директивным решением, в отличии, например, от решений Совета Безопасности ООН.

Илья Требор, специально для Delo.ua