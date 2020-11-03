Агентство Fitch определило рейтинг выпуска облигаций Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило рейтинг B (EXP) выпуску внутренних облигаций, который запланировал Киевский городской совет.

Как сообщает агентство, окончательная оценка зависит от получения окончательных документов, соответствующих уже полученной информации.

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Рейтинг выпуска облигаций Киева приравнивается к долгосрочному рейтингу дефолта эмитента города, так как эти облигации будут иметь равный статус с другими приоритетными необеспеченными обязательствами города.

В сентябре горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд грн. Выпуск будет состоять из четырех серий.

При этом, серия I — на 600 млн грн с погашением в 31 марта 2021 года, J — на 300 млн грн с погашением в 30 апреля 2021 года, К — на 296 млн грн с погашением в 30 июля 2021 года и L — на 300 млн с погашением до 29 октября 2021 года.

Процентная ставка по облигациям — до 11%. Выплата процентов будет проводиться ежеквартально, кроме серии I, где процентные выплаты будут проводиться ежемесячно.

Напомним, агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Fitch сохранил свой прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, однако в 2021 году рост составит 3,8%, а в 2022 году — 3,5%.