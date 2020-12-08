Агентство Fitch спрогнозировало сроки окончания мирового финансового кризиса

Восстановление мировой экономики начнется с середины 2021 года. Это произойдет благодаря применению вакцины от коронавируса и ослабеванию социального дистанцирования.

Об этом свидетельствуют данные декабрьского прогноза агентства Global Economic Outlook (GEO).

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В то же время, по информации международного рейтингового агентства Fitch, к концу 2020 года мировой валовый внутренний продукт (ВВП) упадет на 3,7%, по сравнению с 4,4% с сентябрьским прогнозом.

Как отмечают в агентстве, несмотря на ожидание возобновления падения ВВП в четвертом квартале 2020 года в еврозоне и Великобритании после недавнего ужесточения ограничений, мировая активность в третьем квартале восстановилась намного быстрее, чем ожидалось.

"Путь восстановления мировой экономики оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна коронавируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года", — заявил главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Fitch повысило свой прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,3% (с 5,2%) Согласно прогнозам, ВВП США вырастет на 4,5% (с 4,0%), а в Китае — на 8,0% (с 7,7%), но рост еврозоны теперь прогнозируется на уровне 4,7% (снижение с 5,5%), поскольку новые меры блокировки скажутся на активности в зимние месяцы.

Кроме этого, агентство Fitch также пересмотрело свои прогнозы роста мировой экономики на 2022 год с 3,6% до 4,0%, что отражает ожидание сокращения нарушений социального дистанцирования после расширения программ иммунизации.

В частности, это сильное и более быстрое, чем ожидалось, восстановление в третьем квартале 2020 года.

Несмотря на то, что недавняя вторая волна блокировок не снижает активность так сильно, как в апреле, базовые эффекты заметно улучшат последовательный рост, когда ограничения будут ослаблены в 2021 году.

Напомним, в апреле агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта из-за пандемии коронавирусной инфекции.