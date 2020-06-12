Кличко пообещал активистам сохранить в Протасовом Яру парк и защитить его от застройки

Многолетняя эпопея с разбазариванием 30 гектаров парковой земли на склонах Протасового Яра, похоже, подходит к концу. Киевсовет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос изменения целевого назначения части земельного участка Протасового Яра снова на зеленую зону, о чем ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Протасов Яр — историческая местность столицы. Она расположена в Соломенском и частично в Голосеевском районе. Занимает большую часть Батыевой горы. Здесь много зеленых насаждений и есть горнолыжный комплекс, который пользуется популярностью у киевлян. В начале "нулевых" мимо яра запустили троллейбусный маршрут №40, идущий от станции метро "Дворец спорта" на улицу Кадетский Гай.

Еще в 1966 году киевские власти приняли решение создать парк Протасов Яр. Для этого было выделено 30 гектаров земли, и зона получила защиту от застройки. Но! Несмотря на решение города, уже в конце 1990-х годов земли парка начали передавать в частное пользование. Жилое строительство здесь велось и раньше, однако не прямо на склонах, а вокруг. И только за пределами территории в 30 га.

Теперь же часть парковой зоны уже лишилась деревьев из-за возведения высотного ЖК "Турбийон". Указанный участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при Леониде Черновецком. Спустя пару лет, изменили его целевое назначение — под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок площадью 3 га находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра, вместо которого с начала мая 2019 года возводят элитный жилищный комплекс.

В мае 2019 года на территории исторической местности начали возводить элитный ЖК. Фото:zastroyschikі.ua

В течение всего 2019 года организационное ядро общины исторической местности ОО "Защитим Протасов Яр" изучало ситуацию и нарабатывало алгоритмы решения правовых проблем с землей и ее целевому назначению. Суды то запрещали строительство, то разрешали, из-за чего местные жители требовали от киевских властей урегулировать конфликт путем прекращения строительства высоток и создания парка, как это было запланировано еще 54 года назад.

Из-за непонятной позиции городских властей 26 мая 2020 года более сотни жителей Протасового Яра вышли на акцию протеста под стены КГГА. В руках они держали плакаты "Протасов Яр — зеленая зона", "Время создавать парк". Столичная власть отмалчиваться не стала. На встрече с активистами Виталий Кличко лично заявил, что "город делает все возможное для возвращения земельным участкам статуса зеленых зон". Киеврада должна рассмотреть эти вопросы уже 2-3 июня 2020 года.

26 мая 2020 года сотня активистов пришла добиваться правды под стены киевской мэрии. Фото: LB.ua

"Обещание Виталия Кличко изменить целевое назначение земельных участков в Протасовом Яру — это хороший знак для нашего общества. Однако за ним должны быть реальные шаги: принятие этих решений, определение этой местности как парка в проект Генплана (сейчас там запланировано строительство нового микрорайона на всех 30 гектарах леса), и много других шагов, которые в правовом поле решат проблемы со статусом земли. Цель в общины Протасова Яра одна — создание парка", — рассказал Delo.ua активист Роман Ратушный.

Напомним, Ратушный уже более года борется с днепровским застройщиком ООО "Дайтона Груп", а отдельные лица, связанные с компанией, угрожают ему физической расправой.

Об угрозах со стороны застройщика уже известно Владимиру Зеленскому, ведь в скандале фигурирует должностное лицо — Андрей Смирнов, заместитель руководителя Офиса Президента. Правда, никаких сдвигов в этом деле пока не происходит.

У застройщика факт угроз активистам Протасового Яра отрицают, а возведение ЖК "Турбийон" позиционируют, как манну небесную для столицы. Мол, во время стройки укрепят аварийный склоны холма и высадят тысячи новых деревьев на более чем 15 миллионов гривен. Однако жители исторической местности никаких застройщиков видеть не желают. Так что дело теперь за городскими властями, которые накануне предвыборной гонки вряд ли пойдут на поводу у застройщиков и нынешних собственников здешних земельных участков.