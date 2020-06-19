Американский Life-страховщик направит $5 млн на борьбу с расовой дискриминацией

Фонд страховой компании жизни из США MetLife в течение ближайших трех лет направит $5 млн на программы продвижения расового равенства и социальной справедливости, образовательные и бизнес-проекты.

Как сообщает "Укрстрахование" со ссылкой на пресс-релиз MetLife, первый транш в размере $1 млн будет использован для благотворительной организации UNCF, оказывающей поддержку чернокожим студентам в США.

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Еще $250 тысяч будут направлены в Фонд правовой защиты и образования (NAACP).

Кроме этого, MetLife ежегодно вносит в свой Фонд $10 млн через MetLife Investment Management на поддержку сообществ и малых предприятий.

Ранее сообщалось, что общая стоимость средств, направленных MetLife для помощи пострадавшим от пандемии Covid-19, превышает $250 млн, а портфель "ответственных" инвестиций составляет $58 млрд.

Для создания инклюзивной рабочей среды компания стала первым страховщиком, присоединившимся к Глобальной инновационной коалиции женщин, и пятый год подряд попадает в Индекс гендерного равенства Bloomberg.

Напомним, в США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, десятки городов ввели комендантский час.

Как отмечается, в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать.

Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.