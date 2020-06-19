Uncle Ben's изменит свой логотип с афроамериканцем после событий в США

Корпорация Mars, которой принадлежит известный бренд риса быстрого притовления и соусов Uncle Ben's, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что Mars, будучи глобальным брендом, осознает свою ответственность, которая заключается в том, что занять четкую позицию в борьбе против "расовых предрассудков и несправедливости".

"Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость. Мы знаем, что для внесения необходимых системных изменений необходимы коллективные усилия всех нас — отдельных людей, сообществ и организаций по всему миру", — заявили в Mars.

В компании отмечают, что сейчас настало подходящее время для того, чтобы изменить Uncle Ben's, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип, а также не уточнили, в какие сроки будет завершена работа над ним.

Ранее также стало известно, что PepsiCo объявила о планах изменить принадлежащий корпорации бренд Aunt Jemima, под которым продаются смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты. На логотипе бренда также изображена афроамериканка, в компании пояснили, что пошли на такой шаг в рамках борьбы с расовыми предрассудками.

Такие решения PepsiCo и Mars приняли на фоне массовых протестов в США и других странах против расизма, которые начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, десятки городов ввели комендантский час.

Как отмечается, в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.