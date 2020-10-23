АМКУ разрешил Novus приобрести сеть супермаркетов Billa

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании UAB Consul Trade House из группы Novus на покупку у REWE International AG 100% предприятия с иностранными инвестициями "Билла-Украина". Об этом говорится в сообщении комитета.

Он установил, что обе компании осуществляют хозяйственную деятельность по розничной торговле одновременно только в пределах Киева, Борисполя и Ирпеня, а также по предоставлению в аренду коммерческой недвижимости под торговлю в Киеве.

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АМКУ также отмечает, что совокупные доли обеих компаний на этих рынках в последние полтора года не превышали 10-15% рынка розничной торговли продуктами (в Ирпене в 2019 году — не более 17%), а также были менее 5% на рынке торговли непродовольственными товарами и рынке недвижимости.

Учитывая это, в ведомстве решили, что сделка не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, и разрешили ее.

Австрийская сеть Billa входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре. В 2014 году достигла пика развития, когда количество объектов достигло 39, а в 2017 году решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT. Сегодня Novus объединяет мультиформатную сеть в Украине, которая объединяет 46 магазинов. Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 млрд грн.

Напомним, в июле Novus получил от ЕБРР кредит на строительство логистического центра и расширение сети.