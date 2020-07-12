Антикарантинные протесты в Сербии: более 70 задержанных, 14 полицейских пострадали (ВИДЕО)

В Сербии в ходе массовых протестов в столице страны Белграде 11 июля полиция задержала 71 человека, в том числе иностранцев.

При этом 14 полицейских получили повреждения в результате столкновений, сообщает со ссылкой на данные сербской полиции France24.

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Известно, что протесты в некоторых городах страны продолжаются уже несколько дней. Их спровоцировала политика власти по борьбе с коронавирусом, в частности планы повторно ввести в Белграде комендантский час.

По данным правоохранителей, протестующие бросали в полицию камни. Издание пишет, что некоторые митингующие использовали также петарды.

"Среди арестованных много иностранцев из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса", — заявил глава полиции Владимир Ребич.

При этом на пресс-конференции он показал паспорта граждан Туниса и Великобритании и отметил, что полиция изучит влияние "внешних факторов на насилие во время митингов".

Напомним, в Белграде 7 июля ввели комендантский час из-за увеличения количества случаев COVID-19. Несогласные с таким решением властей вышли на протесты, которые привели к столкновениям с полицией.

9 июля после многочисленных протестов в столице Сербии Белграде передумали вводить комендантский час, но ограничения усилили.