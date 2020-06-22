В Харькове местные подрались с полицейскими из-за больных коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Под стенами Харьковского областного диспансера радиационной защиты прошла акция, которая переросла в столкновения.

Митингующие выступали против открытия в заведении диспансера для больных Covid-19, в результате столкновений пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой — ушиб голени", — доложили правоохранители.

Указано, что силовики уже открыли 3 уголовных производства — в частности, по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении полиции.

Участники митинга — преимущественно представители чернобыльских организаций. Из сообщений СМИ следует, что к больнице пришли несколько десятков протестующих. В руках они держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от чернобыльской больницы Харькова".

По мнению активистов, медучреждение не приспособлено для лечения больных на коронавирус.

"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница — значит, чернобыльская", — заявил один из участников акции.

Другой участник отметил, что обустраивать диспансер для больных коронавирусом в больнице нельзя, потому что она не отвечает "специальным требованиям".

"Помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и ​​в целом — обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, нет", — утверждает местный житель.

На видео акции, которое выложила Нацполиция, видно, как протестующие закрывают ворота медучреждения. В свою очередь полицейские пытаются им помешать — один из них оказывается на земле.

Советник председателя Харьковской ОГА Наталья Попова рассказала, что, несмотря на митинги, первого больного с Covid-19 в больницу все же доставили. В заведение его заносили на носилках.

По ее словам, открыть диспансер необходимо, поскольку в областной инфекционной больнице много пациентов.

"Сейчас в областной инфекционке 246 пациентов. Реанимацию, рассчитанную на 6 человек, расширили до 12 человек. Сейчас там уже 13 пациентов. Как спасать людей?" — поинтересовалась Попова.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 37 тысяч 241 человека: из них 16 тысяч 642 выздоровели, а 1012 — умерли от осложнений.

Только за минувшие сутки в стране обнаружили 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли.