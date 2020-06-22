Происшествия 50 минут назад

В Харькове местные подрались с полицейскими из-за больных коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

В результате инцидента пострадали двое полицейских

Столкновения у диспансера в Харькове. Фото: Нацполиция Столкновения у диспансера в Харькове. Фото: Нацполиция
Столкновения у диспансера в Харькове. Фото: Нацполиция

Под стенами Харьковского областного диспансера радиационной защиты прошла акция, которая переросла в столкновения.

Митингующие выступали против открытия в заведении диспансера для больных Covid-19, в результате столкновений пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой — ушиб голени", — доложили правоохранители.

Указано, что силовики уже открыли 3 уголовных производства — в частности, по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении полиции.

Участники митинга — преимущественно представители чернобыльских организаций. Из сообщений СМИ следует, что к больнице пришли несколько десятков протестующих. В руках они держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от чернобыльской больницы Харькова".

По мнению активистов, медучреждение не приспособлено для лечения больных на коронавирус.

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"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница — значит, чернобыльская", — заявил один из участников акции.

Другой участник отметил, что обустраивать диспансер для больных коронавирусом в больнице нельзя, потому что она не отвечает "специальным требованиям".

"Помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и ​​в целом — обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, нет", — утверждает местный житель.

На видео акции, которое выложила Нацполиция, видно, как протестующие закрывают ворота медучреждения. В свою очередь полицейские пытаются им помешать — один из них оказывается на земле.

Советник председателя Харьковской ОГА Наталья Попова рассказала, что, несмотря на митинги, первого больного с Covid-19 в больницу все же доставили. В заведение его заносили на носилках.

По ее словам, открыть диспансер необходимо, поскольку в областной инфекционной больнице много пациентов.

"Сейчас в областной инфекционке 246 пациентов. Реанимацию, рассчитанную на 6 человек, расширили до 12 человек. Сейчас там уже 13 пациентов. Как спасать людей?" — поинтересовалась Попова.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 37 тысяч 241 человека: из них 16 тысяч 642 выздоровели, а 1012 — умерли от осложнений.

Только за минувшие сутки в стране обнаружили 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли.

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