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В Сербии проходят массовые ночные акции протеста против повторного карантина

Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией

Массовые протесты в Сербии. Фото: Vladimir Zivojinovic Массовые протесты в Сербии. Фото: Vladimir Zivojinovic
Массовые протесты в Сербии. Фото: Vladimir Zivojinovic

В Сербии продолжаются массовые акции против повторного введения карантинных мероприятий, которые сопровождаются столкновениями с полицией.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"В столице Сербии вторую ночь подряд происходят беспорядки во время массовых акций против повторного введения властями карантинных мероприятий, в частности, комендантского часа в Белграде", — говорится в сообщении.

При этом указано, что вечером 8 июля полиция снова применила против собравшихся возле здания парламента слезоточивый газ.

Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 представителей силовых структур. Также были подожжены 5 полицейских машин.

Отмечается, что протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии — Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому помешала, после чего протестующие двинулись маршем к мэрии. Некоторые из них бросали в здание камни и другие предметы. Данных о пострадавших в настоящее время нет.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как служащие белградской полиции действовали против протестующих. На кадрах с места событий видно, что людей бьют дубинками.

"Силовой разгон демонстрантов сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьезные опасения относительно соблюдения прав человека", — сказала Миятович.

Она подчеркнула, что власть должна тщательно это расследовать и наказать полицейских, допустивших насилие.

Президент Сербии Александар Вучич пообещал: если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. В то же время Вучич призвал сограждан воздержаться от протестов, поскольку это может только ухудшить ситуацию с коронавирусом.

Известно, что всего за время эпидемии в Сербии коронавирусом заразились более 17 тысяч человек, умерли более 340 пациентов.

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Как сообщалось, вскоре после парламентских выборов, которые состоялись 21 июня и завершились победой партии Вучича, власть на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начала снова вводить карантинные мероприятия, отмененные в мае.

Протестующие во главе с оппозицией требуют сменить команду, которая отвечает за мероприятия против COVID-19, утверждая, что ее нынешний состав "политизированный".

Напомним, 17 июня в центре Киева происходили массовые мероприятия. Во время прохождения колонны с улицы Банковой до улицы Академика Богомольца несколько агрессивных молодых людей бросили дымовые шашки и применили слезоточивый газ. Тогда были задержаны 15 активных участников акции.

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