Антикоррупционный кризис: Всемирный банк отложил транш Украине в $350 млн

Всемирный банк откладывает предоставление Украине первого транша на $350 млн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Решение о выделении денег Украине было одобрено еще в конце июня, однако деньги до сих пор не поступили.

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", — отметил он.

При этом министр утверждает, что Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца 2020 года.

Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

"В первую очередь, мы говорили об $1 млрд через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до $700 млн и отдельного проекта социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти деньги в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", — пояснил глава Минфина.

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Известно, что Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Также депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.

17 сентября Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов преимущественно из "Слуги народа" и ОПЗЖ, "против" — 48, "воздержались" — 14.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвизового режима со стороны Евросоюза.