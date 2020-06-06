Банк Лагуна в шаге от полного исчезновения с финансового рынка Украины

2 июня уполномоченный представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения ПАО "Кредитпромбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, ФГВФЛ сообщает о завершении 2 июня 2020 выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Кредитпромбанка.

В период временной администрации и ликвидации в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Кредитпромбанк" получено 4,9 млн грн.

Напомним, 2 июня 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать неплатежеспособный Кредитпромбанк.

По данным НБУ, Кредитпромбанк допустил уменьшение на 5 и более процентов значение норматива краткосрочной ликвидности (Н6) ниже минимального значения дважды в течение января 2015 года, потому он был отнесен к категории проблемных.

Далее наблюдалось значительное ухудшение показателей деятельности банка, а план финансового оздоровления предоставлен регулятору не был.

Кроме того, владелец существенного участия не принял меры для предотвращения неплатежеспособности банка.

15 мая того же года ФГВФЛ начал выплачивать вкладчикам Кредитпромбанка гарантированные суммы возмещения через отделения Ощадбанка.

Кредитпромбанк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.