Барбадос заманивает к себе фрилансеров

Власти островного государства Барбадос, которое расположено в Карибском море, разработали специальную программу по привлечению на Барбадос иностранцев, работающих дистанционно, через интернет.

Об этом заявил премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, сообщает пресс-служба правительства.

"Вы не обязаны работать в Европе, США или Латинской Америке, если можете приехать сюда", — отметил он. Так, Барбадос готов предоставить фрилансерам возможность оставаться на острове до 12 месяцев. Заинтересованность в этом очевидная: прямые доходы туристической отрасли составляют 12% ВВП Барбадоса, а косвенно, как подсчитала Барбадосская ассоциация гостиниц и туризма, — около 40%.

Стоит отметить, что сегодня на Барбадосе, где коронавирусом заразились 98 человек, нет большинства ограничений, связанных с пандемией. Разрешены спортивные соревнования и массовые мероприятия численностью до 500 участников, однако сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию. Границы для иностранцев страна открыла 12 июля. На данный момент в стране не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом, а из 98 зараженных выздоровели 90 человек.

Напомним, что по данным исследования платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры зарабатывают от $650 до $2100 в месяц. При этом средняя заработная плата в Украине на январь 2020 года составила примерно $400 (10 727 грн). Так что фриланс — это не просто удобно, но и очень выгодно. И хоть рынок услуг на экспорт сейчас лихорадит, как и все остальные, — потребность в квалифицированных специалистах все также высока. Лидерами по количеству фрилансеров традиционно являются сферы графического и веб-дизайна, программирования. Самые высокие заработные платы тоже в IT. Среднемесячные доходы варьируются от $1300 до $2100.