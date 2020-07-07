Политика и экономика 1 час назад

Безработица в стране контролируемая, но рабочие места уходят в "тень", — Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметил, что не произошло существенного скачка числа безработных

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Фото:gmk.center Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Фото:gmk.center
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Фото:gmk.center

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад. При этом падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Баланс по безработице контролируемый — не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тысяч человек. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", — отметил он.

Министр называет контролируемой ситуацию с безработицей в стране. С начала карантина трудоустроились 174 тысячи безработных. "Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика — штука упрямая: количество безработных перестало расти. У нас другая проблема появляется — падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", — указал он.

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Напомним, что в начале лета официально насчитывалось 511 267 безработных, что почти на 69% больше по сравнению с показателем 1 июня 2019 года. Известно, что всего с начала карантина (с 12 марта 2020 года) служба занятости зарегистрировала 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

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