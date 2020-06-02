В Украине сейчас почти на 70% больше безработных, чем год назад

За прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 16,6 тысяч.

Всего на сегодняшний день в Украине официально 511 267 безработных, что почти на 69% больше по сравнению с показателем 1 июня 2019 года, сообщает со ссылкой на данные Государственной службы занятости агентство "Интерфакс-Украина".

Указано, что сейчас почти 425 тысяч украинцев получают пособие по безработице.

Известно, что всего с начала карантина (с 12 марта 2020 года) служба занятости зарегистрировала 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Общая сумма государственных пособий, которую выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина, по состоянию на 6 мая составляла 2,3 млрд грн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало увеличение количества официально зарегистрированных безработных.