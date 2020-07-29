Билл Гейтс анонсировал появление в 2020 году лекарств от коронавируса

Американский миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что до конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью CNBC.

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Гейтс не исключает, что терапевтические средства противодействия коронавирусу могут появиться гораздо быстрее, чем защитные, то есть вакцины.

"Поэтому, думаю, есть хорошие шансы того, что до конца этого года с сочетанием всех новых средств смертность существенно уменьшится", — отметил миллиардер.

При этом одним из ведущих терапевтических препаратов Гейтс назвал "Ремдесивир". Это лекарство Всемирная организация здравоохранения включила в рекомендательный протокол препаратов, что могут быть эффективными при лечении коронавирусной болезни.

"Ремдесивир" является противовирусным препаратом от Gilead Sciences, который показал снижение риска смерти для тяжелобольных пациентов с COVID-19 на 62% по сравнению с обычным лечением.

Гейтс также заявил, что есть еще 2 противовирусных препарата, которые изучают ученые на предмет лечения коронавируса. Их можно вводить перорально, а не внутривенно, как при лечении "Ремдесивиром".

В то же время соучредитель компьютерного гиганта Microsoft отметил, что терапевтические средства не помогут вернуть человечество к нормальной жизни, поскольку для этого необходимо найти действенные способы прекращения передачи коронавируса.

Ранее стало известно, что соучредитель компьютерного гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров компании. Теперь он хочет сфокусироваться на благотворительных проектах.