Boeing возобновил поставки 737 Max, а первая компания уже начала полеты

Американская авиакомпания United Airlines 8 декабря получила 15-й Boeing 737 Max 9, который стал первым самолетом семейства Max, поставленным после того, как было одобрено возвращение модели в эксплуатацию после 20-месячного простоя.

Как пишет Авиатранспортное обозрение, возобновление поставок Boeing 737 Max имеет для компании огромную важность, поскольку позволит освободиться от 450 построенных во время запрета на полеты, но не поставленных лайнеров этой модели, получив за это соответствующую оплату (заказчики большую часть стоимости выплачивают при его получении самолета).

Подпишитесь на канал DELO.UA

В январе-ноябре нынешнего года Boeing поставил всего лишь 118 воздушных судов при том, что до кризиса такое количество поставлялось за квартал. В частности, в ноябре было поставлено заказчикам лишь семь самолетов, включая единственный в пассажирском варианте.

Boeing заявила, что темпы поставок Max будут зависеть от того, смогут ли операторы их принять и как быстро, а не от того, есть ли у корпорации ресурсы для подготовки самолетов к передаче.

Пандемия Covid-19 привела к резкому снижению спроса на авиаперелеты во всем мире, и около 40 эксплуатантов B-737 Max имеют 385 собственных самолетов на хранении, которые им еще предстоит вернуть в строй.

В свою очередь, 9 декабря первый коммерческий рейс на Boeing 737 Max 8 после 20-месячного простоя мирового парка этих самолетов выполнил бразильский лоукостер GOL. Полет по маршруту Сан-Паулу — Порту-Алегри прошел в обычном режиме, перевозчик даже официально не объявлял о начале полетов на судах этой модели.

Две недели назад авиационные власти Бразилии валидировали требования Федеральной авиационной администрации США (FAA) по возобновлению коммерческой эксплуатации самолетов семейства Boeing 737 Max. При этом GOL — один из крупнейших клиентов Boeing: у нее пока семь самолетов 737 Max, но заказаны еще 95 воздушных судов этого типа.

Предполагается, что следующей авиакомпанией, который вернет Max на свои рейсы, станет American Airlines. Это должно произойти 29 декабря.

Напомним, в декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max. Их полеты приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В частности, в том же месяце ранее потерпел крушение самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, из-за чего погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами катастрофы с Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.