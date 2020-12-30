Бойко вышел бы во второй тур, даже конкурируя с Медведчуком — опрос

Лидером электоральных симпатий украинцев среди потенциальных кандидатов в президенты остается действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

При этом КМИС использовал два варианта списка возможных кандидатов, предлагавшихся респондентам. В одном случае Зеленского готовы поддержать 27% определившихся с выбором, в другом — 27,7%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Второе же место в любом случае занял бы Юрий Бойко, однако его результат сильно зависит от того, будет ли баллотироваться Виктор Медведчук. При его отсутствии Бойко поддержали бы 20,8% опрошенных, а в другом случае — лишь 14,7%. В то же время за самого Медведчука готовы проголосовать 8,7%.

Поддержка Петра Порошенко при разных вариантах списка кандидатов составляет 13,7% и 14,2%, Юлии Тимошенко — 7,5% и 7,3%, Олега Ляшко — 6,3% и 6,2%, Владимира Гройсмана — 5,5% и 6%, Сергея Притулы — 4,1% и 3,8%, Виталия Кличко — 2,2% и 1,6%, Игоря Палицы — 0,8% и 1,3%, Александра Вилкула — 1,2% в обоих случаях, Андрея Билецкого — 0,9% и 0,8%, Олега Тягнибока — 1,7% и 0,8%.

Первые цифры касаются варианта списка с Медведчуком и Дмитрием Разумковым (за последнего проголосовали бы 3,4% респондентов). Во втором же опросе присутствует Игорь Смешко с рейтингом 6,5%.

При этом по уровню доверия к политика лидером также является Зеленский: ему доверяют 32,8% опрошенных, однако почти вдвое больше — 59,6% — не доверяют.

Наибольший же процент не доверяющих — к Юлии Тимошенко: о таком отношении заявили 78,1% опрошенных. У нее же наихудший баланс доверия: -61,5%.

Также значительно перевешивает негативное отношение украинцев к Порошенко (баланс -56%), Арсену Авакову (-56,4%) и Тягнибоку (-51%).

Хотя положительного баланса доверия нет ни у кого из предложенных респондентам политиков, оптимальными показателями пока может похвастаться Разумков: ему доверяют 29,2%, не доверяют 36,5%, затрудняются с ответом 11,3%, а не знают такого политика 23,1%.

В свобю очередь на парламентских выборах 23,1% определившихся с симпатиями опрошенных готовы проголосовать за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 20,9% — за "Слугу народа", 14,1% — за "Европейскую солидарность", а 9,8% — за "Батькивщину".

Также могли бы пройти в Раду Радикальная партия Ляшко с 6,1%, "Украинская стратегия Гройсмана" с 5,2% и, с учетом погрешности опроса, "Сила и честь" с 4,4%.

За "Голос" головы проголосовать 3,1% украинцев, "Свободу" — 2,8%, "За будущее" и Партию Шария — по 2,3%, УДАР Виталия Кличко — 2,2%, "Оппозиционный блок" — 1,8%, "Наш край" — 0,8%, "Пропозицию" и "Самопомощь" или другую партию — по 0,4%.

Опрос проведен с 17 по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех подконтрольных Украине регионов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним также, что последний опрос группы "Рейтинг" зафиксировал падение рейтингов Зеленского и "Слуги народа" до исторического минимума.