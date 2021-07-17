Brexit: Великобритания заплатит почти 44 млрд евро за выход из Евросоюза

Согласно оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 млрд евро.

Это — меньше, чем оценки Европейской комиссии, сообщает Politico.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Известно, что Великобритания, которая полностью вышла из Евросоюза в начале 2021 года, по-прежнему несет ответственность по многолетним обязательствам перед бюджетом блока, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента.

Последняя оценка Министерства финансов Великобритании на сегодня составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 млрд евро (или 40,8 млрд фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах Евросоюза 2020 года.

"По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона", — заявил главный секретарь казначейства Соединенного Королевства Стив Барклай, подтверждая цифры в письменном заявлении парламента.

Новый документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 млрд евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока, по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 млрд евро, покрывающие летний переходный период после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году.

При этом ранее казначейство указывало диапазон своих обязательств перед Евросоюзом в размере от 40 до 45 млрд евро, или примерно от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, с 1 января 2021 года начало действовать соглашение, регулирующее условия выхода Великобритании из Евросоюза.

В то же время с 1 января также вступило в действие отдельное соглашение о свободной торговле между Украиной и Великобританией, вышедшей из Европейского союза.

В частности, документ предоставил свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года — для остальных 2%.