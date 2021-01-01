Великобритания завершила выход из ЕС

Великобритания завершила процесс выхода из Европейского союза, который начался в конце января 2020 года. Как пишет "Интерфакс", режим временного применения соглашения, заключенного сторонами в канун католического Рождества, начинает действовать уже с 1 января и до до его ратификации Европарламентом.

Согласно плану, депутаты Европарламента рассмотрят соглашение между ЕС и Великобританией в марте. Британская сторона уже ратифицировала документ. Подписали его и руководители ЕС.

Власти Великобритании заверили, что в рамках соглашения страна вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и водами для рыболовства, и документ "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые "красные линии" в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", — отмечают в офисе британского премьера.

Сам премьер Борис Джонсон после согласования сделки заявил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность, но при этом "это хорошая сделка и для всего Евросоюза".

Согласно положениям соглашения, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС, не ограниченный тарифами и квотами. Однако британским производителям придется учитывать стандарты, как Соединенного Королевства, так и ЕС.

У подданных Великобритании теперь не будет свободы передвижения, работы или учебы на территории ЕС: им потребуется виза на период пребывания более 90 дней.

Британским специалистам, включая медиков, фармацевтов и инженеров, отныне при работе на территории ЕС придется подтверждать свою квалификацию в индивидуальном порядке в той стране, где они собираются работать.

При этом британцы могут совершать долгосрочные поездки в ЕС для оплачиваемой работы. Так, персонал, отправленный в ЕС по делам бизнеса в командировки, может оставаться на территории ЕС до трех лет в случае, если они менеджеры или специалисты. До одного года на территории ЕС могут пребывать сотрудники-стажеры.

Для коротких деловых поездок потребуется разрешение на работу. Такие граждане смогут оставаться на срок до 90 дней в любой 12-месячный период.

Авиасообщение между ЕС и Великобританией будет производится в привычном режиме — пассажирские и грузовые самолеты могут по-прежнему летать и приземляться в ЕС. Перевозчикам также будет разрешено продолжать движение без специальных разрешений.

В соответствии с соглашением, по-прежнему могут проходить трансграничные полицейские расследования. Однако в Великобритании больше не будет действовать европейский ордер на арест. Более того, Великобритания отныне не будет полноценным членом Европола и Евроюста.

Соглашение также включает положения о правилах определения страны происхождения товаров, в частности, определения товаров, "сделанных в Британии". В соответствии с соглашением, на товары будут вводиться тарифы только в том случае, если более 40% стоимости готовой продукции будет либо не британского происхождения, либо страны, не входящей в ЕС.

Кроме того, в соглашении прописан механизм урегулирования споров на случай, если любая из сторон заметит проблемы в торговых отношениях. Так, стороны могут принимать соответствующие меры после проведения консультаций. Затем в течение 30 дней соберется арбитражная комиссия, которая вынесет решение. Если позднее меры сочтут ошибочными или чрезмерными, потерпевшая сторона сможет принять компенсационные меры.

По части научного сотрудничества Великобритания продолжит принимать участие в программе ЕС "Горизонт Европа", а также в космической программе наблюдения за Землей Copernicus, а также сохранит участие в Европейском сообществе по атомной энергии.

При этом Великобритания выходит из некоммерческой программы Европейского союза "Эразмус" — программы по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза.

Напомним, референдум о необходимости сохранения членства в ЕС прошел в Великобритании еще 23 июня 2016 года. 51,89% проголосовавших высказались за "брекзит", а 48,11% — за то, чтобы остаться в союзе.

При этом в Шотландии за сохранение членства королевства в ЕС проголосовали 67,2%, а в Северной Ирландии — 62,7%.