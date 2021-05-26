Цена вопроса перевода пенсий из "Укрпочты" в банки — 75 млрд грн, — СМИ

Желание министра социальной политики Марины Лазебной перевести выплату пенсий в банковские учреждения может не иметь ничего общего с удобством пенсионеров или желанием сэкономить средства налогоплательщиков. Намного более весомым аргументом дискуссии можно считать 75 млрд грн дополнительных остатков на счетах, которые получат в оборот коммерческие банки. Об этом пишет издание "Апостроф".

Журналисты напоминают, что из 11,2 млн пенсионеров через "Укрпочту" свои пособия получают порядка 3,5-3,6 млн человек. При этом во многих случаях оператор не осуществляет "физической" доставки: например, в Киеве люди просто стоят в очередях в отделения.

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В течение нескольких месяцев Минсоцполитики жестко лоббировало перевод вначале всех 3,5 млн пенсионеров, получающих деньги наличными, на банковские карты. Большинство собирались перевести принудительно в государственный "Ощадбанк". Затем согласилось на то, чтобы оставить 1,7 млн самых незащищенных на "адресной доставке". Но при этом было заявлено, что "Укрпочта" может перестать быть монополистом по такой доставке, а банки люди должны будут выбирать сами (в списке уполномоченных ПФ учреждений их более четырех десятков).

Параллельно "Укрпочта" требовала поднять тариф, который зафиксирован в процентах от доставляемой пенсии. В конце 2020 года угрожали даже перестать доставлять пособия всем 3,5 млн получателей наличных. Аргументировали повышение тарифа необходимостью сохранить 10 тыс. рабочих мест почтальонов, поддерживать и развивать инфраструктуру, в частности, закупать мобильные отделения для более быстрой доставки тех же пенсий и сопутствующих товаров, которыми торгует "Укрпочта". По словам Лазебной, повышение должно было составить 67% от действующего тарифа, в то время как Смелянский приводил гораздо более скромные расчеты — всего 11%. При этом министр считает, что повышать зарплаты почтальонам за счет пенсионеров недопустимо, а Смелянскому нужно искать другие источники для этого.

В результате правительство приняло решение, инициированное Минсоцполитики, согласно которому с 1 сентября 2021 года пенсионеры, подпадающие под "перевод" пенсии в банки, обязаны будут определиться: либо выбрать банк из списка ПФ, либо остаться на обслуживании у финучреждения, которое ПФ уполномочит конкретно на этот переход (возможно, их будет несколько). Кроме того, тем, кому пенсию все же будут доставлять "до порога", якобы нужно будет оплачивать эту услугу за счет своего кармана. Эксперты заявляли, что это приведет к росту социального напряжения среди пенсионеров.

Журналисты отмечают, что своих публичных перепалках стороны избегают называть цену вопроса. "Если брать за базовую цифру в 3,5 млн "сидящих дома" пенсионеров и среднюю пенсию в 3,5 тыс. грн. в месяц, получается в год порядка 150 млрд грн, которые так или иначе проходят через "Укрпочту". В городах тариф на доставку пенсий составляет 1,3% (был поднят с 1,15%), а в селах — 2,65% (подняли с 2,3%). Даже по самым скромным оценкам, речь идет примерно о 3-3,5 млрд грн. "комиссионных" (расчеты "Укрпочты" отличаются незначительно)", — пишет автор материала.

"Однако вряд ли именно об этом "куске пирога" пекутся лоббисты, желающие загнать 150 млрд грн или хотя бы их часть, 75 млрд грн, от "ходячих" пенсионеров на банковские счета. Ведь гораздо интереснее, чтобы эти средства оказались на остатках у банков и работали, принося доход за каждый лишний день пребывания на счету", — резюмирует издание.