Черновол предъявили обвинения в убийстве во времена Майдана

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол правоохранители вручили обвинение в умышленном убийстве во время Евромайдана в 2014 году.

Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, обвинение означает, что следствие завершено и дело направят в суд.

Известно, что еще в апреле 2020 года Госбюро расследований провело обыски в помещении бывшего депутата и сообщило Черновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Производство касается поджога офиса "ПР" в феврале 2014 года — во время массовых расстрелов активистов на Майдане. В частности, в ГБР утверждают, что Черновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 года рождения).

Как известно, во время пожара 18 февраля 2014 года 65-летний сотрудник офиса "Партии регионов" Владимир Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он умер, отравившись угарным газом.

В свою очередь экс-депутат признает, что действительно причастна к поджогу, но не к убийству. Черновол объяснила, что поджогом офиса "Партии регионов" она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушек", которые убивали активистов Евромайдана в Мариинском парке.

"Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом", — заявила Черновол.