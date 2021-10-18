Экономика 1 час назад

Чешские газопоставщики начали прекращать работу из-за взлетевших цен

Энергетический кризис в Европе начал бить по потребителям в Чехии

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Чехии газопоставляющие компании начали прекращать работу из-за стремительно выросших цен на энергоносители. В частности, на прошлой неделе объявила о прекращении поставок электроэнергии и газа одна из крупнейших местных компаний Bohemia Energy, имевшая около 900 тысяч потребителей.

"Мы были вынуждены пойти на этот решительный шаг из-за продолжающегося резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках, где цена на оба поставляемых товара сейчас в три раза выше, чем в прошлом году. Мы всегда старались обеспечить вам самые выгодные условия, но этот беспрецедентный рост больше не позволяет нам этого делать", — говорится в сообщении на ее сайте.

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Кроме того, о прекращении поставок с 19 октября объявила компания Kolibřík Energie, обслуживавшая около 18 тысяч потребителей электроэнергии и 10 тысяч потребителей газа.

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"Нынешний энергетический кризис в Европе, ознаменовавшийся стремительным ростом цен, является для нас чрезвычайно трудным. Kolibřík Energie была основана как общественный проект, который предпочитает социальную ответственность прибыли. В нынешней ситуации на энергетических рынках мы не можем обеспечить поставки электроэнергии и газа на согласованных условиях", — заявили в компании.

Kolibřík Energie при этом поставляла электроэнергию для Skautská energie — компании, основанной крупнейшей в Чехии молодежной организацией Junák — český skaut и удерживавшей крайне низкие по чешским меркам цены на энергоносители. Та, соответственно, также объявила о прекращении поставок клиентам с 19 октября.

Кроме того, чешские СМИ указывают, что прекращает поставки газа 150 клиентам и компания A-PLUS Energie из города Ческе Будеёвице.

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Клиенты упомянутых компаний автоматически будут переведены в число клиентов так называемых поставщиков последней инстанции, коими являются крупнейшие энергокомпании. Они будут обеспечивать потерявших своего поставщика в течение шести месяцев, за которые гражданам нужно будет определиться с новым поставщиком.

В частности, E.ON Česká republika, Pražská energetika, ČEZ Prodej, Pražská plynárenská и Innogy Česká republika уже заявили, что позаботятся о таких потребителях, в частности бывших клиентах Bohemia Energy. Однако ожидается, что для новых клиентов услуги подорожают, поскольку энергоносители закупаются по нынешним высоким ценам.

Источник фото: Depositphotos

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