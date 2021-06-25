Происшествия 40 минут назад

159 пропавших без вести: в Майами продолжаются поиски выживших после обвала жилого дома

Американские СМИ сообщают, что процесс поиска может затянуться на несколько дней, а то и неделю. По предварительным данным, в результате обвала погибли четыре человека

В Майами обвалился жилой дом. Фото: Getty Images В Майами обвалился жилой дом. Фото: Getty Images
В Майами обвалился жилой дом. Фото: Getty Images

В результате обрушения части 12-этажного жилого дома в Майами (США) погибли четыре человека. Судьба еще 159 не известна, их продолжают искать спасатели.

Трагедия произошла накануне, к работе на месте приступили бригады скорой помощи и пожарных. Сегодня, в пятницу 25 мая, для поиска людей задействовано эхолокационное оборудование, собаки и мобильные камеры, пишет The Wall Street Journal

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"Мы продолжим поиски и спасательную операцию, потому что мы все еще надеемся, что мы найдем людей живыми", — заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Спасатели продолжают поисковую операцию. Фото: Getty Images

По официальным данным, в четверг спасателям удалось освободить 35 человек из полуразрушенного здания и еще двоих — вызволить из-под обломков. Однако, по информации, которую приводят СМИ, эхолокаторы и камеры пока не зафиксировали значительных признаков того, что под завалами есть живые люди. В общей сложности из-за обрушения пострадали жильцы примерно 55 квартир.

На сегодняшний день известно, что рухнувший дом был построен 40 лет назад. Однако местные власти заявляют, что пока еще рано говорить о причинах произошедшего. Директор департамента полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III заявил, что детективы вместе с федеральными чиновниками и чиновниками штата проведут расследование структурных проблем после завершения спасательных операций.

Как отмечает издание со ссылкой на инженера и консультанта по вопросам городского планирования Уолтера Келлера, в штате Флорида, где находится город Майами, через 40 лет после постройки здания должны проходить повторную сертификацию безопасности конструкций и электрических сетей. Обрушившийся дом был как раз в процессе такой проверки.

В результате обвала было разрушено порядка 55 квартир. Фото: Getty Images

По словам жителей соседних частей дома, на зданиях нужно было часто укреплять бетонные фасады, разрушающиеся под коррозийным воздействием морской воды.

Представители местной власти заявили, что на полное обследование здания может потребоваться от нескольких дней до недели. Этот процесс усложняет риск возникновения нового обвала. Из-за разрушения части дома было закрыто движение на ближайшей улице, а жители соседних зданий и отелей эвакуированы.

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Ранее Delo.ua сообщало, что в оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя 18 июня из берегов  вышла река Водопадная, образовав наводнение. В результате стихийного бедствия один человек погиб, 18 получили травмы, а еще одна женщина пропала без вести.

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