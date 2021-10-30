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В мире 50 минут назад

Чикаго может уйти под воду — СМИ

Опасность мегаполису несут самые обильные осадки за последние пять лет, которые ученые связывают с изменением климата

Чикаго. Фото: Depositphotos Чикаго. Фото: Depositphotos
Чикаго. Фото: Depositphotos

Один из крупнейших по населению городов США Чикаго находится под угрозой исчезновения.

Как сообщает CNBC, опасность мегаполису несут самые обильные осадки за последние пять лет, которые ученые  связывают с изменением климата.

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По информации издания, частые осадки и засуха провоцируют резкие колебания уровня воды в местной одноименной реке Чикаго, а также в озере Мичиган, тем самым нанося серьезный ущерб городу.

Так, зимой 2020 года уровень воды в озере Мичиган стал рекордным из-за интенсивных дождей. Волны затопили местную автомагистраль и подтопили здания до третьего этажа.

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Река Чикаго в то время вышла из берегов и спровоцировала аварийное отключение электричества.

В Чикаго в свое время создали ливневую систему на случай затопления, представляющую собой шлюзы, которые контролируют уровень воды в озере и реке. Однако осадки были настолько обильными, что система не сработала — центр города пострадал от сильного наводнения, в результате чего была отключена энергия в Уиллис-Тауэр.

"Самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияют на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома", — заявил доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроунволд.

По его словам, опасность стоит и перед другими городами вокруг озера — продолжительная засуха провоцирует снижение уровня воды в озере Мичиган, от которого зависит водоснабжение Чикаго и судоходство всего Среднего Запада США, имеющее огромное значение для экономики региона.

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На укрепление береговой линии Чикаго инженерный корпус армии США с прошлого года уже потратил 500 млн долларов.

В городе высажены десятки тысяч деревьев, так как листва может стать дополнительной защитой от обильных осадков.

Кроме того, в Чикаго призывают сократить выбросы углекислого газа, поскольку это единственное реальное решение для борьбы с глобальным потеплением на местном уровне.

Напомним, в начале сентября на северо-востоке США в результате сильных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" погибли около 60 человек.

Ранее сообщалось, что с затоплениями столкнулся крупнейший город страны Нью-Йорк. По данным Национальной метеорологической службы США, уровень дневных осадков в Центральном парке побил 94-летний рекорд на 10 см и составил 18 см.

Источник фото: Depositphotos

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