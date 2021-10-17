Происшествия 1 час назад

ЧП во Львове: в квартире из-за отравления угарным газом погибли двое пожилых людей

В ГСЧС отмечают, что квартира оборудована газовой колонкой и газовой печью

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

16 октября во Львове в результате отравления угарным газом погибли два человека. Об этом в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По информации департамента, трагедия произошла приблизительно в 12:40 в трехэтажном жилом доме по улице Ярослава Мудрого.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В квартире первого этажа трехэтажного жилого дома были найдены тела двух человек (62-летнего мужчины и 70-летней женщины) без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что квартира оборудована газовой колонкой и газовой печью. 

Читайте также:
В Сумах 6 человек отравились угарным газом, в том числе трое детей

При этом, в период между 12 и 16 октября во Львовской области зафиксировали 16 случаев отравления угарным газом.

Напомним, в феврале этого года во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человекаПо информации ГСНС, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Сусолов Самборского района Львовщины.

При этом, как отмечают в ведомстве, признаков пожара обнаружено не было и спасательные подразделения не привлекались.

В начале января 2019 года во Львове в результате отравления угарным газом погибли 37-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена.

До этого случая во Львове с начала года от отравления угарным газом погибли 5 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ДТП в Житомирской области: грузовик протаранил легковушку, погибли два человека (ФОТО)
ДТП в Житомирской области: грузовик протаранил легковушку, погибли два человека (ФОТО)
Требовали 2 млн евро выкупа: во Львове похитили девушку-фотографа
Требовали 2 млн евро выкупа: во Львове похитили девушку-фотографа
Бойня в Норвегии: мужчина из лука расстрелял пять человек (ФОТО)
Бойня в Норвегии: мужчина из лука расстрелял пять человек (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Forbes: Украина при Зеленском — это коррупционная Саудовская Аравия

  3. На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн

  4. В столице неизвестные обстреляли маршрутку: ранен водитель

  5. Переход Херсона в "красную" зону спровоцировал бум вакцинации в городе (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...