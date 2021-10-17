ЧП во Львове: в квартире из-за отравления угарным газом погибли двое пожилых людей

16 октября во Львове в результате отравления угарным газом погибли два человека. Об этом в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По информации департамента, трагедия произошла приблизительно в 12:40 в трехэтажном жилом доме по улице Ярослава Мудрого.

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"В квартире первого этажа трехэтажного жилого дома были найдены тела двух человек (62-летнего мужчины и 70-летней женщины) без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что квартира оборудована газовой колонкой и газовой печью.

При этом, в период между 12 и 16 октября во Львовской области зафиксировали 16 случаев отравления угарным газом.

Напомним, в феврале этого года во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. По информации ГСНС, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Сусолов Самборского района Львовщины.

При этом, как отмечают в ведомстве, признаков пожара обнаружено не было и спасательные подразделения не привлекались.

В начале января 2019 года во Львове в результате отравления угарным газом погибли 37-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена.

До этого случая во Львове с начала года от отравления угарным газом погибли 5 человек.