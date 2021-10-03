Происшествия 1 час назад

В Сумах 6 человек отравились угарным газом, в том числе трое детей

Семья пользовалась неисправным газовым проточным водонагревателем

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Сумах шесть человек отравились угарным газом.

Трое из пострадавших — дети, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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В частности, врачи рассказали, что у граждан были признаки отравления угарным газом.

"После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Указано, что семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо, и они обратились за помощью к врачам.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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Ранее сообщалось, что 21 октября в Хмельницком районе Винницкой области от отравления угарным газом погибли трое человек, один в бессознательном состоянии госпитализирован.

Напомним, в начале января 2019 года во Львове в результате отравления угарным газом погибли 37-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена.

До этого случая во Львове с начала года от отравления угарным газом погибли 5 человек.

Так, 10 января двое туристов из Киева погибли во Львове от отравления угарным газом, еще двое попали в больницу с отравлением.

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