В Кировоградской области во время пожара погибли двое детей и двое взрослых (ФОТО)

18 ноября 2020 года в 13:25 в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар, в ходе которого погибли четыре человека.

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Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области, в 14:10 пожар локализован на площади 50 квадратных метров.

В 14:52 пожар был ликвидирован. В ходе тушения обнаружены тела четырех человек, из них два ребенка 2016 и 2018 годов рождения.

К тушению привлечены семь человек и 2 единицы техники, в том числе, от ГСЧС пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, 21 октября в Хмельницком районе Винницкой области от отравления угарным газом погибли трое человек, один в бессознательном состоянии госпитализирован.

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Ранее, 25 сентября, в 8:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по улице Закревского, 41-а, что в Деснянском районе столицы.

Перед этим сообщалось, что в августе в Киеве возник масштабный пожар в многоэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская, 81.

В результате происшествия сотрудники ГСЧС эвакуировали из горящего здания семь человек.