В Винницкой области от отравления газом погибли три человека, из них — двое детей

21 октября в Хмельницком районе Винницкой области от отравления угарным газом погибло трое человек, один в бессознательном состоянии госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Голодьки Хмельникского района в частном жилом доме обнаружены тела троих погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 годов рождения) и один человек в бессознательном состоянии, госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что признаков пожара не обнаружено. Спасательные подразделения не привлекались.

Предполагаемая причина гибели людей — отравление природным газом.

Напомним, в начале января 2019 года во Львове в результате отравления угарным газом погибли 37-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена.

До этого случая во Львове с начала года от отравления угарным газом погибли 5 человек.

Так, 10 января двое туристов из Киева погибли во Львове от отравления угарным газом, еще двое попали в больницу с отравлением.