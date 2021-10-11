COVID-19 в Украине: число новых случаев резко упало

В Украине за прошлые сутки, 10 октября, зафиксировано 8832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 863, медработников — 78).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
◾️ госпитализированы — 2672 человека;
◾️ летальных случаев — 207;
◾️ выздоровели — 2053 человека.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 23 675 человек,
◾️ методом ИФА — 3480 человек,
◾️ экспресс-тестами — 24 909 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 550 089 человек;
◾️ выздоровели — 2 292 480 человек;
◾️ летальных случаев — 58 700;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 13 277 259.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.