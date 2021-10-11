COVID-19 в Украине: число новых случаев резко упало

В Украине за прошлые сутки, 10 октября, зафиксировано 8832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 863, медработников — 78).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Также за прошлые сутки:

◾️ госпитализированы — 2672 человека;

◾️ летальных случаев — 207;

◾️ выздоровели — 2053 человека.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР — 23 675 человек,

◾️ методом ИФА — 3480 человек,

◾️ экспресс-тестами — 24 909 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 550 089 человек;

◾️ выздоровели — 2 292 480 человек;

◾️ летальных случаев — 58 700;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 13 277 259.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.