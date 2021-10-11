Общество 60 минут назад

COVID-19 в Украине: число новых случаев резко упало

В Украине официально подтверждено 2 550 089 случаев коронавирусной инфекции

COVID-19: статистика на 11 октября COVID-19: статистика на 11 октября
COVID-19: статистика на 11 октября

В Украине за прошлые сутки, 10 октября, зафиксировано 8832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 863, медработников — 78).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за прошлые сутки:

◾️ госпитализированы — 2672 человека;

◾️ летальных случаев — 207;

◾️ выздоровели — 2053 человека.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР — 23 675 человек,

◾️ методом ИФА — 3480 человек,

◾️ экспресс-тестами — 24 909 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 550 089 человек;

◾️ выздоровели — 2 292 480 человек;

◾️ летальных случаев — 58 700;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 13 277 259.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В ожидании нового локдауна: в Киеве заказали более полумиллиона спецпропусков
В ожидании нового локдауна: в Киеве заказали более полумиллиона спецпропусков
Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев
Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев
COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус обнаружили у 11 тысяч 344 человек
COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус обнаружили у 11 тысяч 344 человек
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

  3. В Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии

  4. В Украине возросло количество получателей субсидий

  5. SpaceX планирует запустить в космос еще полсотни интернет-спутников

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...