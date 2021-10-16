COVID-19 в Украине: статистика заболеваемости по областям за сутки

В Украине в течение суток 15 октября диагностировали 12 983 новых случаев заражения COVID-19.
Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины за прошедшие сутки:
– госпитализировано — 2 859 человек;
– летальные случаи — 277;
– выздоровевших — 5 874 человека.
За все время пандемии в Украине:
– заболевших — 2 623 882 человека;
– выздоровевших — 2 322 456 человек;
– летальные случаи — 60 414.
За пятницу, 15 октября, в Украине сделали 148 438 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 79 580 граждан, а завершили иммунизацию 68 858 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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Киев — 525 случаев;
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Винницкая область — 208 случаев;
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Волынская область — 229 случаев;
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Днепропетровская область — 669 случаев;
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Донецкая область — 563 случая;
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Житомирская область — 666 случаев;
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Закарпатская область — 96 случаев;
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Запорожская область — 917 случаев;
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Ивано-Франковская область — 232 случая;
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Киевская область — 365 случаев;
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Кировоградская область — 69 случаев;
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Луганская область — 592 случая;
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Львовская область — 927 случаев;
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Николаевская область — 207 случаев;
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Одесская область — 1321 случай;
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Полтавская область — 152 случая;
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Ривненская область — 514 случаев;
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Сумская область — 749 случаев;
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Тернопольская область — 163 случая;
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Харьковская область — 1293 случая;
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Херсонская область — 831 случай;
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Хмельницкая область — 423 случая;
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Черкасская область — 291 случай;
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Черновицкая область — 516 случаев;
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Черниговская область — 465 случаев.
Отметим, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы