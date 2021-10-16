Общество 6 минут назад

COVID-19 в Украине: статистика заболеваемости по областям за сутки

За сутки COVID-19 подтвердили у 13 тысячи украинцев

За сутки COVID-19 подтвердили у 13 тысячи украинцев За сутки COVID-19 подтвердили у 13 тысячи украинцев
За сутки COVID-19 подтвердили у 13 тысячи украинцев

В Украине в течение суток 15 октября диагностировали 12 983 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины за прошедшие сутки:

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– госпитализировано — 2 859 человек;

– летальные случаи — 277;

– выздоровевших — 5 874 человека.

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За все время пандемии в Украине:

– заболевших — 2 623 882 человека;

– выздоровевших — 2 322 456 человек;

– летальные случаи — 60 414.

За пятницу, 15 октября, в Украине сделали 148 438 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 79 580 граждан, а завершили иммунизацию 68 858 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 525 случаев;

  • Винницкая область — 208 случаев;

  • Волынская область — 229 случаев;

  • Днепропетровская область — 669 случаев;

  • Донецкая область — 563 случая;

  • Житомирская область — 666 случаев;

  • Закарпатская область — 96 случаев;

  • Запорожская область — 917 случаев;

  • Ивано-Франковская область — 232 случая;

  • Киевская область — 365 случаев;

  • Кировоградская область — 69 случаев;

  • Луганская область — 592 случая;

  • Львовская область — 927 случаев;

  • Николаевская область — 207 случаев;

  • Одесская область — 1321 случай;

  • Полтавская область — 152 случая;

  • Ривненская область — 514 случаев;

  • Сумская область — 749 случаев;

  • Тернопольская область — 163 случая;

  • Харьковская область — 1293 случая;

  • Херсонская область — 831 случай;

  • Хмельницкая область — 423 случая;

  • Черкасская область — 291 случай;

  • Черновицкая область — 516 случаев;

  • Черниговская область — 465 случаев.

    Отметим, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

    Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы

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