COVID-19: в Украине выявили 17 430 новых случаев

За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1108, медработников — 178). Умерли от осложнений 336 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за сутки 177 765 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 5 663 человека;
летальных исходов — 336;
выздоровело — 5 269 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 922 302 человека;
выздоровело — 2 436 213 человек;
летальных исходов — 67 729;
проведено ПЦР-тестов — 14 426 626.
С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу — 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 443 случая;
Винницкая область — 363 случая;
Волынская область — 317 случаев;
Днепропетровская область — 1141 случай;
Донецкая область — 436 случаев;
Житомирская область — 1166 случаев;
Закарпатская область — 181 случай;
Запорожская область — 657 случаев;
Ивано-Франковская область — 582 случая;
Киевская область — 578 случаев;
Кировоградская область — 177 случаев;
Луганская область — 204 случая;
Львовская область — 1040 случаев;
Николаевская область — 939 случаев;
Одесская область — 1521 случай;
Полтавская область — 364 случая;
Ровенская область — 412 случаев;
Сумская область — 1176 случаев;
Тернопольская область — 480 случаев;
Харьковская область — 1934 случаи;
Херсонская область — 918 случаев;
Хмельницкая область — 958 случаев;
Черкасская область — 275 случаев;
Черновицкая область — 487 случаев;
Черниговская область — 681 случай.
Отметим, днем ранее зафиксировали один из самых высоких показателей суточной заболеваемости от начала пандемии — 26-198 случаев.