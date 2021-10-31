COVID-19: в Украине выявили 17 430 новых случаев

За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1108, медработников — 178). Умерли от осложнений 336 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за сутки 177 765 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 5 663 человека;

летальных исходов — 336;

выздоровело — 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 922 302 человека;

выздоровело — 2 436 213 человек;

летальных исходов — 67 729;

проведено ПЦР-тестов — 14 426 626.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу — 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 443 случая;

Винницкая область — 363 случая;

Волынская область — 317 случаев;

Днепропетровская область — 1141 случай;

Донецкая область — 436 случаев;

Житомирская область — 1166 случаев;

Закарпатская область — 181 случай;

Запорожская область — 657 случаев;

Ивано-Франковская область — 582 случая;

Киевская область — 578 случаев;

Кировоградская область — 177 случаев;

Луганская область — 204 случая;

Львовская область — 1040 случаев;

Николаевская область — 939 случаев;

Одесская область — 1521 случай;

Полтавская область — 364 случая;

Ровенская область — 412 случаев;

Сумская область — 1176 случаев;

Тернопольская область — 480 случаев;

Харьковская область — 1934 случаи;

Херсонская область — 918 случаев;

Хмельницкая область — 958 случаев;

Черкасская область — 275 случаев;

Черновицкая область — 487 случаев;

Черниговская область — 681 случай.

Отметим, днем ранее зафиксировали один из самых высоких показателей суточной заболеваемости от начала пандемии — 26-198 случаев.