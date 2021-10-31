Общество 10 минут назад

COVID-19: в Украине выявили 17 430 новых случаев

За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 336 человек

В Украине выявили 17 430 новых случаев В Украине выявили 17 430 новых случаев
В Украине выявили 17 430 новых случаев

За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1108, медработников — 178). Умерли от осложнений 336 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за сутки 177 765 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 5 663 человека;
летальных исходов — 336;
выздоровело — 5 269 человек.

Читайте также:
"Укрпочта" проведет лотерею среди вакцинированных сотрудников, раздав 1 млн грн

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 922 302 человека;
выздоровело — 2 436 213 человек;
летальных исходов — 67 729;
проведено ПЦР-тестов — 14 426 626.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу — 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 443 случая;
Винницкая область — 363 случая;
Волынская область — 317 случаев;
Днепропетровская область — 1141 случай;
Донецкая область — 436 случаев;
Житомирская область — 1166 случаев;
Закарпатская область — 181 случай;
Запорожская область — 657 случаев;
Ивано-Франковская область — 582 случая;
Киевская область — 578 случаев;
Кировоградская область — 177 случаев;
Луганская область — 204 случая;
Львовская область — 1040 случаев;
Николаевская область — 939 случаев;
Одесская область — 1521 случай;
Полтавская область — 364 случая;
Ровенская область — 412 случаев;
Сумская область — 1176 случаев;
Тернопольская область — 480 случаев;
Харьковская область — 1934 случаи;
Херсонская область — 918 случаев;
Хмельницкая область — 958 случаев;
Черкасская область — 275 случаев;
Черновицкая область — 487 случаев;
Черниговская область — 681 случай.

Отметим, днем ранее зафиксировали один из самых высоких показателей суточной заболеваемости от начала пандемии — 26-198 случаев.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко
Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко
"Метинвест" поставляет украинским больницам 80 тонн кислорода ежесуточно
"Метинвест" поставляет украинским больницам 80 тонн кислорода ежесуточно
В Тунисе снова усложнили правила въезда для туристов
В Тунисе снова усложнили правила въезда для туристов
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Николаевщине открыли крупнейшую в Украине акваферму по выращиванию креветок (ФОТО)

  3. Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго

  4. В Киеве из-за футбола перекроют несколько станций метро

  5. В Харькове начались выборы мэра: на этот пост претендуют десять человек

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...