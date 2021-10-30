Новый рекорд по COVID-19: за сутки в Украине 26 тысяч 198 зараженных, 541 человек умер

По состоянию на 30 октября в Украине выявлено 26 тысяч 198 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 643 ребенка и 379 медработников.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 5 тысяч 305 человек, 9 тысяч 449 пациентов выздоровели и зафиксирован 541 летальный случай.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 904 тысячи 872 человека, выздоровело от этой болезни 2 млн430 тысяч 944 пациента и зафиксировано 67 тысяч 393 летальных исхода. В течение этого времени проведено 14 млн 378 тысяч 720 ПЦР-тестов.

Кроме этого, за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировано 317 тысяч 209 человек. Одну дозу получили 232 тысяч698 человек, полностью иммунизированы — 84 тысячи 511 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 22 тысячи 978 человек, из них получили одну дозу — 10 млн 22 тысяч 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн 377 тысяч 32 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 млн 400 тысяч 8 прививок.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе — не привиты.

Напомним, по состоянию на 29 октября в Украине выявлено 26 тысяч 71 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Cтоит отметить, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

Таким образом, в целом число "красных" регионов в ближайшее время должно вырасти до 13.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внесение в список регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции еще пяти областей.