Общество 50 минут назад

В Украине зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 830 детей и 477 медицинских работников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 29 октября, в Украине выявлено 26 тысяч 71 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 824 ребенка и 491 медработник.

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Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 5 тысяч 463 человека, 9 тысяч 784 пациента выздоровели и 648 украинцев умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 878 тысяча 674 человека, выздоровело от этой болезни 2 млн 421 тысяч 495 пациентов и зафиксировано 66 тысяч 852 летальных исхода. В течение этого времени проведено 14 млн 306 тысячи108 ПЦР-тестов.

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Кроме этого, за минувшие сутки против COVID-19 вакцинированы 289 тысяча 241 человек. Одну дозу получили 214 тысяч 103 человек, полностью иммунизированы — 77 138 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 9 млн 790 тысяч 280 человек, из них получили одну дозу — 9 млн 790 тысяч 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн 292 тысяч 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности, проведено 17 млн 82 тысячи 799 прививок.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе — непривиты.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Cтоит отметить, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

Таким образом, в целом число "красных" регионов в ближайшее время должно вырасти до 13.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внесение в список регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции еще пяти областей. 

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