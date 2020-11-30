Политика 50 минут назад

Данилюк, Климкин и Рябошапка создают "Центр устойчивости и развития государства"

Центр хотят сделать платформой по выработке решений по реагированию на актуальные вызовы для Украины

Александр Данилюк. Фото: Facebook-страница политика Александр Данилюк. Фото: Facebook-страница политика
Александр Данилюк. Фото: Facebook-страница политика

Бывший министр финансов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявили о создании "Центра устойчивости и развития государства". Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

Отмечается, что центр будет платформой для выработки профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить.

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Инициаторы создания организации считают, что сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации из-за обострения накопившихся проблем на фоне экономического и финансового кризиса и пандемии Covid-19.

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Среди них называется отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества.

"А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности. Сегодняшняя власть не способна предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяющими конкретные действия. Мы не можем оставаться в стороне, наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности", — утверждают организаторы.

Приоритетами в деятельности платформы они называют сферы национальной безопасности, верховенства права, деолигархизации и борьбы с коррупцией. Данилюк, Климкин и Рябошапка также отмечают, что "открыты для сотрудничества с единомышленниками".

Отметим, что президент Владимир Зеленский на прошедшей неделе попросил Венецианскую комиссию поскорее провести оценку конституционной ситуации, сложившейся в Украине вследствие решения Конституционного суда от 27 октября, спровоцировавшего политический кризис.

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