Политика 40 минут назад

Дело Байдена: проверка ГПУ не нашла нарушений у сына экс-вице-президента США — Рябошапка

Украинские прокуроры осуществили проверку тысяч старых материалов дел, но ничего не нашли на Хантера Байдена

Руслан Рябошапка. Фото: Golos.ua Руслан Рябошапка. Фото: Golos.ua
Руслан Рябошапка. Фото: Golos.ua

В ходе проверки тысяч старых материалов дел украинские прокуроры не обнаружили никаких нарушений со стороны Хантера Байдена — сына экс-вице-президента США и сенатора от штата Делавэр Джо Байдена, который баллотируется в американские президенты в 2020 году.

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который и начал эту проверку, сообщает Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

"Я специально просил прокуроров очень тщательно проверить факты относительно возможной роли Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", — рассказал экс-глава ГПУ.

Как отмечается, проверка была нацелена на то, чтобы выяснить, были ли дела, которые Рябошапка унаследовал от своих предшественников, должным образом проработаны.

Ранее сообщалось, что в американском Сенате хотят возобновить расследование против Байдена. Комитет по вопросам национальной безопасности и правительственных дел верхней палаты парламента США — Сената — проголосовал за вызов для допроса свидетеля по делу украинской нефтегазодобывающей компании Burisma.

Как известно, Хантер Байден является сыном кандидата в президенты США Джо Байдена. В 2014 году он стал одним из членов Наблюдательного совета украинской компании Burisma.

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Burisma — украинская нефтегазодобывающая компания, принадлежащая экс-министру природных ресурсов Николаю Злочевскому. В 2014-19 годах в наблюдательном совете Burisma работал сын Джозефа Байдена Хантер. Оппоненты Байдена утверждали, что тот в статусе вице-президента США давил на украинскую власть, чтобы та не расследовала деятельность Burisma.

Напомним, в 2019 году в ходе разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленский первый якобы попросил начать расследование в отношении Burisma.

Из-за этого возможного давления в США начали процедуру объявления импичмента Трампу.

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